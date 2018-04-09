央行前行長戴相龍：人民币國際化是必然趨勢但沒有明确期限

4月9日，中國人民銀行前行長戴相龍在博鳌亞洲論壇參會間隙接受采訪時，對人民币國際化進程發表看法。

戴相龍說，人民币國際化的概念有幾種，一種叫人民币自由兌換，經常項目、資本項目自由兌換，第二是人民币走出去，第三是人民币國際化。國際化的要求很高，也就是人民币作為國際貨币的所有功能都能發揮。而且人民币作為外匯儲備，在全世界外匯儲備中還是要占有相當高的比例。現在世界上已經有20多種貨币可以自由兌換了，能不能說都國際化了?這個問題先要把概念弄清楚。

戴相龍表示，人民币國際化是必然趨勢，是中國經濟發展的需要，也是世界貨币體系改革的需要，對雙方都有好處。但具體而言不可能有一個非常明确的期限，至少經常項目可兌換了、資本項目基本可兌換了。如果把外商對中國股票的投資再放松，讓中國人可以換外匯買房子，不斷放松，國際化程度就相當高了。

“人民币國際化從自由兌換來說，這方面已經差距不大了。但是人民币要成為國際貨币，大家願意持有，還要完善人民币的管理制度，比如匯率管理制度、清算、人民币的運作如何更加透明等。這些都是以後要逐步解決的問題。”他強調。

此外，有記者提問，中美貿易摩擦進一步升級後，中方是否會抛售美國債券。

戴相龍指出，貿易戰對雙方不利，也是中國不願意看到的。實際上進出口貿易對雙方都有好處，特别是美國。因為美元是國際主要貨币，一般來說這樣的國家都是美元出去得多，貨物回來得多，産生逆差。但現在的逆差比過去大，所以頗受美國關注。

“我認為解決貿易逆差應該互相商量，貿易戰是誰也不願意的，中國的態度也是很堅決的。我相信、也希望通過談判來解決這個問題。”他解釋道，因為中美兩國經濟相互關聯性太大，不僅是中美相互關聯，中美貿易和周邊國家的經濟都相聯，因為我們的出口很多是美國企業在中國生産的，我們的出口很多是從其他國家進口加工的。如果對我們的貿易實施制裁，出口減少了，受影響的不單單是中國。

戴相龍說，中國經濟和國際産業鏈緊密相聯，所以貿易戰是背離了國際化的。經濟全球化最主要的特征，是資本、貨物、人才自由流動，自由流動的結果是整體效益提升，對大家都有好處。但對每個國家的不同階層的影響是不一樣的，這可以通過政府調節來解決。中國出口的大部分都是老百姓實用的産品，對美國降低物價是很有好處的。

來源：澎湃新聞

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