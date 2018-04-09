新型顯示産業超越發展三年行動計劃近日將發布

4月8日，工信部電子信息司在深圳組織召開2018年全國電子信息行業工作座談會，會上，工信部電子信息司副司長吳勝武對我國新型顯示産業、智能光伏産業、集成電路産業和“芯火”創新計劃的工作進展進行解讀，并介紹了下一步工作計劃和部署。

據中國電子報9日消息，吳勝武表示，為引導産業健康有序發展，工信部會同國家發展改革委共同編制了《新型顯示産業超越發展三年行動計劃》，近日即將發布。下一步，工信部將引導支持企業加快新型背板、超高清、柔性面板等量産技術研發，通過技術創新帶動産品創新，實現産品結構調整。加快研究布局AMOLED微顯示、量子點、印刷OLED顯示、MicroLED顯示等前瞻性顯示技術，加強技術儲備，完成産業新技術路線的探索和布局。鼓勵骨幹企業間加強橫向合作，開展關鍵工藝技術聯合研發和成果共享。進一步完善上遊材料配套體系建設，引導材料企業加大研發投入，加快基板材料、液晶材料、光學膜、掩膜版、靶材等核心材料開發。鼓勵面板企業拓展新型顯示産品在互聯網、物聯網、人工智能等新領域應用，在中高端消費領域培育新增長點。

對于智能光伏産業下一步的發展，吳勝武強調，一是加快産業技術創新，提升智能制造水平。推動光伏基礎材料生産智能升級;加快先進太陽能電池及部件智能制造;提高光伏産品全周期信息化管理水平。二是推動兩化深度融合，發展智能光伏集成運維。提升智能光伏終端産品供給能力;推動光伏系統智能集成和運維。三是促進特色行業應用示範，積極推動綠色發展。開展智能光伏工業園區應用示範;開展智能光伏建築及城鎮應用示範;開展智能光伏交通應用示範;開展智能光伏農業應用示範;開展智能光伏電站應用示範;開展智能光伏扶貧應用示範。四是完善标準技術體系，加快公共服務平台建設，建立健全智能光伏技術标準體系;加快建設智能光伏公共服務平台。五是加強綜合政策保障，統籌推動産業健康發展。加強組織協調和政策協同;推動智能光伏試點應用;推動智能光伏試點應用;加大多元化資金投入;促進光伏市場規範有序發展。

吳勝武還介紹了“芯火”創新計劃。該計劃聚焦公共服務機構、優勢骨幹企業、科研院所、社會力量等資源，以集成電路技術和産品為着力點，打造以集成電路為核心的信息技術領域新型雙創基地(平台)(簡稱“芯火”雙創基地(平台))。該計劃是在産業集聚區打造10家以上具有特色優勢的“芯火”雙創基地(平台)，重點打造智能硬件、智能傳感、智慧家庭、汽車電子平台和工業互聯網平台。該平台由電子信息司指導，相關産業化基地、骨幹芯片企業和應用企業、高校和科研院所緊密配合，堅持政府引導、市場主體的原則，共同推動平台建設。

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