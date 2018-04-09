緊抓生物科技發展大趨勢 漢港控股早著先機發展生物科技業務

香港 2018 年 4 月 3 日電 / 美通社 / -- 漢港控股集團有限公司（「漢港控股」或「公司」；股票代碼：HK01663）早著先機，在現時生物科技勢頭醞釀之時，積極發展生物科技，透過下屬全資子公司 -- 廣西港潤生物技術有限公司（「港潤生物」）及浙江美測醫藥科技有限公司（「浙江美測」）分別於 2017 年開始發展臍帶、胎盤來源幹細胞的儲存和應用諮詢服務，主持及參與多項國內製藥企業一致性專案研發工作內容，以及其他各類研發相關專案達 200 餘項，當中包括藥包材相容性研究、殘留溶劑、溶解度、有關物質、穩定性研究、元素雜質分析等。再者，浙江金時代生物技術有限公司為一間擁有國家組織工程種子細胞庫及多頂專利的公司，與港潤生物在以上幹細胞及其他細胞資源保存等開展多方面合作，務求在幹細胞業務尋求創新及專利。港潤生物於 2017 年 6 月從廣西開展圍產期幹細胞採集和儲存服務，以及幹細胞技術研發工作。分別與廣西壯族自治區婦幼保健院及桂林醫學院第二附屬醫院等合作拓展幹細胞採集和儲存服務。短短數月已成為廣西市場幹細胞領域的行業標杆。



而浙江美測聯合美國 IPS、浙江工業大學資產經營有限公司共同創建。公司擁有高素質的科研隊伍、先進的研發設備和符合美國食品和藥物管理局標準要求的協力廠商藥學檢測實驗室。浙江美測的技術背景及研發能力，可以與國內外製藥企業建立多領域、深層次合作機會，主要為企業提供符合各國藥典、美國化學協會及客戶指定標準的，客觀、公正、獨立、高效的藥品分析檢測、符合性檢測服務，及包括原料藥和製劑穩定性測試在內等高技術標準要求的檢測類業務，能獨立完成一致性評價相關研究內容、藥包材品質研究等重大技術研究專案，以及能提供符合動態藥品生產管理規範（cGMP）的各項技術解決方案。



漢港控股認為從香港聯合交易所於 2017 年刊發《建議設立創新板諮詢總結》，決定修改創新板的上市規則可見，未來有三類新經濟主板上市企業或會成為是次改板的受惠對象：1）未有收入的生物科技公司；2）不同投票權價格公司；3）已在海外上市且尋求主板第二上市的新興及創新產業公司。



而對於申請在主板上市的生物科技公司，其中需要滿足的主要條件是 1）上市集資主要作研發用途，藉此將某些產品 / 處理方法 / 科技推出市面；2）至少有一個產品 / 處理方法 / 科技已通過概念開發過程（例如相關藥物和安全監管機構，如美國食品和藥物管理局、中國國家食品藥品監督管理總局或歐洲藥品管理局所規管的藥物已通過首階段臨床測試，並已取得進行第二階段測試所需的一切必要監管批准）；3）擁有多項長期專利、已註冊專利及 / 或專利申請，可證明公司對新科技或創新理念的擁有權。



因此，公司很有信心未來如漢港控股這類已上市的同時具備項目運營及投資能力的生物科技相關股份應該亦會備受投資者關注。



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