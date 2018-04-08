【權益變動】正通汽車(01728-HK)獲控股股東Joy Capital增持200萬股 涉資約1155萬

港交所最新資料顯示，正通汽車(01728-HK)獲獲其控股股東Joy Capital Holdings Limited (Joy Capital)于3月28日及29日在場内以每股均價5.8164和5.7348港元各增持100萬股，兩日合計增持200萬股，累計涉資約1155.12萬港元。增持後，Joy Capital最新持股數目增至13.835億股，比例由55.45%升至55.53%。

Joy Capital的全部已發行股本由Grand Glory Enterprises Limited(「Grand Glory」)擁有，而該公司的全部已發行股本則為The Grand Glory信託的信託資産，The Grand Glory信託由王木清先生(作為財産授予人)創辦及由J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited (作為The Grand Glory信託的受託人)管理，該信託乃根據巴哈馬2004特殊目的信託法案(Purpose Trust Act 2004)成立。The Grand Glory信託的全權受益人包括王木清先生及其家族成員。

正通汽車3月28日公告指，控股股東Joy Capital增持是基于董事會主席王木清兼執行董事先生對正通汽車未來業務發展充滿信心。

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