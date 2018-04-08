【權益變動】中國恒大(03333-HK)獲華人置業(00127-HK)大股東陳凱韻增持322.1萬股 比例升至8%

港交所最新資料顯示，中國恒大(03333-HK)獲華人置業(00127-HK)大股東陳凱韻于4月4日在場内以每股均價24.4977港元增持322.1萬股，涉資約7890.7萬港元。增持後，陳凱韻最新持股數目增至10.549億股，比例由7.98%升至8%。

據悉，華人置業曾于2017年3月1日曾發出股權重組公告，公告指由于公司創始人劉銮雄健康狀況極為不穩，有需要于其在生之時實行重組。于股權重組後，其兒子劉鳴炜及其夫人陳凱韻分别持有華人置業24.97%及50.02%股份。

華人置業于2018年4月4日公告稱，自2017年4月至2018年4月4日12時期間，公司已在公開市場以總代價約132億港元(包括交易成本)購買中國恒大約8.57億股股份，相當于中國恒大于2018年2月28日已發行股本總數的6.50%。

截至2018年4月4日正午12時，公司執行董事及主要股東陳凱韻個人持有約1.96億股中國恒大股份，相當于中國恒大于2018年2月28日已發行股本總數的1.49%。連同集團在中國恒大的持股量計算，陳凱韻被視為持有合共約10.54億股中國恒大股份權益，相當于中國恒大于2018年2月28日已發行股本總數的8%。

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