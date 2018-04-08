一周軍聞》國軍招募輕佻引爭議國防部急喊卡

4 月 1 日至 4 月 7 日國內軍事新聞

陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部，上 (3) 月 15 日進行 OH-58D「奇歐瓦」( Kiowa )戰搜直升機緊急狀況處置飛行訓練時，疑似因學員對高度判斷失誤，造成直升機重落地。陸軍航特部 1 日表示，對學員與教官處以停飛處分。

繼多名女士官在社群網站打「美人牌」宣傳募兵後，日前一位空軍軍官在高雄知名連鎖賣場外，頂著烈日擺招募攤位，照片在網路上流傳，網友留言看了想哭。國防部 2 日表示，嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣等募兵制招募作法，以免影響國軍形象。

中國大陸海南海事局 2 日發布禁航公告，自 5 日上午 8 時至 11 日晚上 12 時，在 4 個座標水域範圍進行軍事訓練，船隻禁止駛入，為期一個星期。國防部發言人陳中吉對此回應，對於中國大陸動態都會持續掌握並了解後續。

獨派青年在 228 和平紀念日當天向慈湖陵寢潑漆破壞後，一直關閉至今，讓觀光客已經少一半。負責管理慈湖陵寢的後備司令部 3 日表示，桃園市政府研議慈湖及大溪園區最快 6 月底開放，這是 2008 年之後清明節慈湖陵寢首度不開放，讓地方人士憂慮觀光客進一步銳減。

第二次世界大戰時美國飛虎隊將軍陳納德的遺孀陳香梅 3 月 30 日在華府過世，享壽 94 歲。空軍司令部 4 日表示，陳香梅女士與本軍情誼深厚，長期支持空軍各項建軍發展，貢獻卓著，對於陳女士辭世，深表遺憾與不捨，後續將協調空軍駐美人員表達哀悼之意，並全力協助家屬處理善後事宜。

4 月 1 日至 4 月 7 日國外軍事新聞

德國多家媒體 2 日報導，德國國防部一份機密報告指出，德國國防軍的龍捲風（Tornado）戰機機隊老舊，現役 97 架戰機中只有 26 架處於戰備狀態，妥善率不到 3 成，更只有 10 架戰機夠格執行北約任務。龍捲風戰機存有數項裝備缺陷，包括電子設備過時、通訊缺乏適當加密機制、缺乏與北約兼容的敵我辨識器 (IFF) 等，報告認為龍捲風飛機不再適合執行任務。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）3 日在安卡拉表示，向俄羅斯採購 S-400 防空飛彈系統已經「大致底定」。土耳其如果真的採購 S-400 飛彈，等於是把北約盟國拋一旁，讓俄羅斯勢力乘虛而入。

美軍本周飛安事故不斷，2 天之內摔了 3 架軍機，包括一架陸戰隊 CH-53E 運輸直升機、一架 AV-8B 垂直起降戰機、一架 F-16 戰機，一共造成 4 名陸戰隊員喪生。美國海軍中央司令部（NAVCENT）在 5 日宣布，有鑑於陸戰隊 3 日在東非國家吉布地接連發生軍機墜機事故，軍方已決定暫停在吉布地的空中行動，並取消「短吻鱷匕首」演習。



▲美軍陸戰隊 AV-8B 垂直起降戰機（圖／美軍陸戰隊)

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』