首只MSCI中國A股國際通基金成立 另有30多只正在路上

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在A股即將正式入摩之際，國內首只MSCI中國A股國際通指數基金也已經於昨日正式成立。

4月3日，南方基金旗下基金MSCI中國A股國際通ETF正式成立，基金經理由南方基金指數投資部兼量化投資部總經理羅文傑擔任。此外，各大基金公司也加快了布局MSCI指數產品線的速度，29只MSCI主題基金已經申報。

首只MSCI中國A股國際通指數基金

4月4日，南方基金發布公告，宣布旗下基金MSCI中國A股國際通ETF基金合同生效，成立日期為4月3日，基金經理由南方基金指數投資部兼量化投資部總經理羅文傑擔任。

據公告顯示，MSCI中國A股國際通ETF自3月14日開始募集，募集有效認購總戶數19884戶，募集期間凈認購金額13.09億元，募集期間基金管理人運用固有資金認購無，從業人員認購無。

這是國內市場首只MSCI中國A股國際通指數基金。據藍鯨財經了解，該基金跟蹤的MSCI中國A股國際通指數與“A股正式納入MSCI新興市場指數”關聯度最高，是原MSCI中國A股國際指數中的精華，成份股全部為陸股通標的。值得註意的是，目前國際通指數僅覆蓋了236只A股大盤股票，因此在價值和成長之間更偏重於價值股票。同時，與國際主流指數相比，國際通指數估值相對偏低，具有投資價值。

縱觀國際通指數歷來的表現，也稱得上優異。據Wind 數據顯示，國際通指數在2016、2017年收益分別為-10.21%和22.59%，均超越同樣屬於A股大盤指數的滬深300，而從2014年8月29日至2017年12月31日，國際通指數總回報率更是達到了69.53%。

基金經理羅文傑認為，歷史上，13個國家在納入MSCI新興市場指數後一年內股市上漲概率高達69%，平均上漲幅度為58%，剔除異常值（土耳其，一年內上漲461%）後平均上漲幅度為27%。我們對中國A股納入MSCI後的走勢較為樂觀。

各大基金公司加速布局MSCI

隨著A股入摩進入倒計時階段，各大基金公司也加快了布局MSCI指數產品線的速度。

除昨日（4月3日）正式成立的南方MSCI中國A股國際通ETF外，招商MSCI中國A股國際通指數型基金也已經在3月13日開始發行，認購截止日期4月10日，發行期29天。招商基金工作人員向藍鯨財經表示，正在發行中的招商MSCI中國A股國際通指數基金不會提前結束募集。

此外，建信MSCI中國A股國際通ETF、華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF這2只基金已經於3月30日開始募集，景順長城MSCI中國A股國際通指數基金（ETF）及其聯接基金也發布公告，宣布擬於4月10日至4月20日期間公開發行。

值得註意的是，早在今年2月份，創金合信MSCI中國A股國際指數發起式基金已經成立，首募規模0.68億元，但相比於MSCI中國A股國際通指數，該基金標的指數與A股納入MSCI關聯度較低。

除上述7只基金外，還有多家基金公司申報相關產品。據藍鯨財經統計，目前基金公司共申報了29只與MSCI 相關的產品，具體如下：從產品類型來看，目前申報的29只MSCI主題基金均為指數型基金，其中ETF超過七成。「這主要是因為ETF既可以在交易所上市交易，又可以在場外申購贖回，因此比較受機構投資者的喜愛，但對於個人投資者來說，指數增強型基金可能更適合。」某公募人士向藍鯨財經解釋道。

從投資標的來看，MSCI主題基金主要跟蹤MSCI中國A股指數、MSCI中國A股國際指數以及MSCI中國A股國際通指數等。其中，MSCI中國A股國際通指數幾乎占據了半壁江山，29只申報的MSCI主題基金中有13只跟蹤這一標的。

南方基金指數投資部總經理羅文傑表示，國際通指數是當前中國市場上唯一完全納入MSCI新興市場指數體系的A股指數，並且代表了中國A股市場的大盤藍籌風格，具有低估值、高回報的特征，價值屬性較強。

來源：藍鯨新財富 文：裴利瑞

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