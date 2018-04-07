分析師：別忘了中國還有美國原油進口這張王牌

隨著中美貿易交鋒蔓延至煉化領域，全球投資者開始擔心，如果緊張局勢進一步升級，美國頁巖油氣是否會追隨該國農業產品被卷入貿易戰中。

能源咨詢機構Petromatrix董事總經理Olivier Jakob在最近的一份報告中寫道，如果中美之間的貿易戰持續下去，「中國扔出美國原油進口這一重磅炸彈，那麽油價將面臨風險。」2017年，中國是繼加拿大之後的美國原油第二大買家。市場觀點認為，中國對原油施加的任何關稅舉措都可能對美國原油供需造成重大影響，並將影響美國油價，繼而波及全球石油價格。

「假如中國準備打擊美國原油出口，對原油市場流動性的影響將與美國打擊伊朗核協議的預期影響大致相同。」Olivier Jakob說。

2017年，中國首次超過美國，成為全球最大的原油進口國。俄羅斯、沙特、安哥拉、伊拉克、伊朗和阿曼為中國前六大原油進口國，去年中國從美國進口的原油占總量的2%。盡管中國從美國的原油進口規模大幅增加，但相比從其他國家的原油進口量仍然較小。2017年，美國至中國的原油出口量占美國原油總出口額的21%，中國成為美國第二大原油出口地。

「中國可以在任何時候拋棄美國能源，因為（除美國外）其他地方還有大量供應。對美國來說，能源則是個敏感話題。」韓國現代期貨公司大宗商品分析師Will Yun認為，兩國最終可能達成協議。「中國可能不會那麽快使用能源來解決爭端，而會明智地用這張牌。」

北京時間4月4日下午，中國對美方對華產品加征關稅建議清單作出回擊。經國務院批準，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅，涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。丙烯、聚乙烯及部分下遊化工產品被列入該名單。盡管原油並未被列入上述關稅加征名錄，但投資者對潛在風險保持謹慎態度。隨著4月6日美國總統特朗普宣布考慮對1000億美元中國進口產品加征關稅，油價快速回落。

元大證券全球戰略分析師Min Byungkyu表示，如果中國表現出對原油征收關稅的意願，將通過市場發出沖擊波。

自美國2016年恢覆原油出口以來，頁巖繁榮幫助該國抵消了與中國日益擴大的貿易逆差。咨詢機構JBC Energy在一份報告中稱，美國周四公布的2月貿易統計數據顯示，美國貿易逆差擴大至2009年以來的最大值。如果排除石油在外，則是有史以來的最大值。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)