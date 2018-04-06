美股盤中─貿易戰擔憂持續攪局 道瓊大跌逾400點

美國股市週五下跌，道瓊指數一度大跌逾 400 點。中美兩國貿易戰擔憂加劇，為市場利空。華爾街亦消化低於預期的就業數據。

台北時間 23:38

道瓊工業平均指數下跌 348.60 點或 1.42% 至 24156.62。

Nasdaq 指數下跌 67.03 點或 0.95% 至 7009.52。

S&P 500 指數下跌 28.10 點或 1.06% 至 2634.70。

週三，中國宣布對 106 項美國商品提高關稅。川普總統週四則威脅進一步加碼，他說已要求美國貿易代表考慮對中國額外 1000 億美元商品提高關稅。

消息傳出後，美國指數期貨重挫，全球股市亦下跌。中國商務部週五說，中國會毫不猶豫對美國的新關稅做出反應。

川普於週五稍後發布推文說：「中國是經濟強權，在世界貿易組織中，被視為開發中國家。因而他們獲得了巨大的優惠，尤其是對美國。有誰認為這是公平的。我們的身份極為不利。世界貿易組織對美國不公平。」

波音與 Caterpillar 股價均下跌逾 2%，該二公司恐受到貿易戰的不利影響。

美國公布就業報告較預期疲弱，亦拖累股市走低。美國 3 月新增就業僅 10.3 萬人，分析師預估為新增 19.3 萬人。

分析師說，就業報告其實錯綜。標題數據或許令人失望，但工資數據轉佳，失業率仍處於歷史低點。

另有分析師說，Fed 今年仍可能升息三次。但貿易戰緊張升高，讓央行困難增加。關稅可能推升通貨膨脹，這讓 Fed 腹背受敵。