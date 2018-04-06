美股盤前─指數期貨盤前下跌 等待公布就業報告

台北時間 20:30 美國將公布 3 月就業報告，為市場所重視。分析師預估，美國 3 月新增就業為 18.5 萬人，2 月公布值為新增 31.3 萬人。

若美國 3 月就業人數增加，將為連續第 90 個月增加。

投資人將注意工資成長數據。美國 2 月工資成長減緩至 2.6%。

若工資成長快過預期，可能重燃通貨膨脹擔憂，促使美國聯準會 (Fed) 加速升息。

川普的貿易威脅：週四上午，川普總統再度升高了對中國的貿易戰談話。

他在發布的聲明中說：「由於中國不公平的報復，我已指示美國貿易代表考慮 1000 億美元的額外關稅是否適當，」

中國政府在回應中重申，「中國不希望打貿易戰，但我們不怕打這場仗。」

最新的威脅讓投資人感到擔憂，盤前交易中，美國指數期貨下跌約 0.7%，VIX 波動指數上漲 7%。

分析師希望這番言詞不致轉化成全面貿易戰。

全球股市方面，歐洲股市週五開盤走低，亞洲股市收盤錯綜。香港股市上漲，日本與韓國股市各下跌約 0.3%。

中國股市今日仍假日休市。

週四，美國股市上漲。道瓊工業平均指數收高 1%，連續第三天上漲。S&P 500 上漲 0.7%，Nasdaq 漲幅為 0.5%。

台北時間 22:30 美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將發表演說。