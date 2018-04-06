箭在弦上: 中美貿易戰互戳軟肋, 但目標不盡相同

法國外貿銀行全球市場研究亞太區首席經濟學家艾西亞就中美貿易戰發表報告，指美中貿易戰爭升級速度超過預期，但真正的問題是兩國的最終目標是什麼。為了回答這個問題，我們分析了美國針對中國侵犯智慧財產權的最新行動所覆蓋的1,333種產品，並根據兩項指標進行分類：技術含量和中國對美國出口總量占比。我們將本方法同樣應用于本周宣佈的中國第二輪出口關稅，並對兩者進行比較。

基於我們對名單中涵蓋的1,333種產品的出口自下而上的估算，我們估計進口產品的關稅價值僅為293億美元，相當於美國從中國進口的25％，這比美國政府估計達到600億美元的美國關稅配額似乎小得多。更重要的是，1,333種產品中高科技出口產品佔總關稅涵蓋金額的84％，而低端產品僅佔3％。關於中國從美國進口的有針對性的商品種類(達106種)，我們對其價值的估計與中國政府宣佈的500億美元幾乎相同。更重要的是，中國名單上高達50%的產品處於價值鏈的低端。

我們分析上述結論的原因是美國並非真正瞄準與中國的雙邊貿易平衡，而是正試圖限制中國在技術的快速發展。就美國進口總額的份額而言，中國報復的規模是可以理解的，因為中國對美國最大威脅的技術現代化已被正式置於中國製造2025。因此不管中國製造業的規模如何，中國正在努力通過把重點放在低端產品上盡可能地減少貿易報復成本。

換而言之，美國和中國都是針對對方的軟肋。在美國瞄準中國未來技術發展的同時，中國正在針對美國出口商目前的收入來源做出回應。這種對美國出口商產生即時影響的直接回應可以很好地解釋為什麼特朗普立即採取更多進口關稅的措施。因此，在這種情況下很難預測接下來的談判走向。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)