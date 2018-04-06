精準預測了2月崩盤的分析師：美股將迎失去的十年

摘要：Barry Bannister 認為，考慮到美股的高估值以及聯準會等央行貨幣政策轉向，美股或將在 2019 年進入熊市，並且這輪熊市可能持續十年之久。

已經漲了九年的美股，下次回調會發生在什麼時候？

曾準確預測了今年 2 月美股大回調的 Barry Bannister 認為，2019 年，美股將全線崩潰，之後將迎來十年的蕭條期。

來自 Stifel 的 Bannister 稱，今年標普 500 可能能繼續上漲 6%，到 2800 點，但之後，美股的行情就不那麼好看了。

他認為，2019 年起，美股將進入熊市，由於之前美股估值過高，以及聯準會等央行過於寬鬆的貨幣政策為熊市埋下伏筆，這輪熊市可能長達十年之久。

之所以說美股估值過高，是因為在過去十年中，不論從價格盈利比、市值與資產比還是民眾持有股票的比例來看，都處於較高的水平。

在一份研報中，Bannister 稱：

這三個指標顯示出，從 2018 年到 2027 年，標普 500 可能會不斷下行，熊市很可能會在明年出現。從過去 50 年的經驗來看，類似的情況標普 500 通常下跌了 18%。

此外，他還指出，全球央行這幾年過度寬鬆的貨幣政策為熊市埋下伏筆：

聯準會和其他央行向市場注入了以兆美元計的資金，大多數用來購買政府債券，以及向市場輸入流動性。但是，政策正在出現變化，聯準會正在結束 QE，接下來兩年可能會有多次升息。

央行們給了股市充足的資金，但是當股市需要『還錢』的時候，可能會花很長時間，甚至十年。

Stifel 建議投資者將資金轉移到更具避險功能的資產上去。

在 1 月 26 日，也就是美股大回調來臨前的「狂歡」之時，Bannister 就指出，美股的回調快要來了。就在同一天，美股觸頂，之後，美股連續重挫多日，截至周四收盤，和最高點時相比，累計下跌仍達 7.3%。

『新聞來源／華爾街見聞』