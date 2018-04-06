Natixis: 貿易戰風險升溫 市場看法分歧

中美貿易戰風險持續升溫。特朗普再出招，擬額外向總值1000億美元的中國進口貨品開徵關稅；市場夠竟何去何從?

Natixis 首席市場策略師 David Lafferty分析，股票市場於三月底重現震盪。市場憂慮中美爆發貿易戰，於8日內股市損失約5%，相當於環球市場蒸發了4萬億美元；但在短短一日之內，對形勢再重新評估後，市場又急彈了近3%。

市場看法眾說紛紜: 從「宏觀牛」的角度看，環球經濟基調良好，自2016年夏天宏觀經濟持續擴張，預期可推動環球股票市場企業盈利錄得可觀增長，支持2018年、2019年及以後的盈利增長。從「世俗牛」的角度看，自2009年3月股市谷底後展開的上升周期，可望持續多年；例如美股於1982年展開的升浪便持續至1999年。「技術牛」則相信，無論是經濟環境及資本市場，均為上升軌道所支持。

但另一方面，「悲觀熊」則認為，股市已過於昂貴，投資回報少得可憐。「利息熊」則會見到，通脹、加息及鷹派的央行會打擊股市。「地緣政治熊」眼裏，世界更加不穩定，歐元區、英國脫歐、特朗普、北韓、貿易戰.....

總體需言，他認為環球股市底部有著強勁的基礎因素支持，上行則受制於高企的估值。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)