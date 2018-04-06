標普: 美國擬向1500億美元中國進口貨品徵稅 佔比達30%

標普就中美貿易紛爭發表最新評論。報告認為，美國公佈研究再向中國進口總值1000億美元的貨品，開徵關稅；讓中美兩國爆發貿易戰風險又向前邁進一步。目前標普維持事件短期暫時還沒有對企業信貸造成潛在風險，但部分行業或會較受影響。

報告指，美國擬向中國進口貨品開徵關稅的貨值總額，將增加至1500億美元，相當於中國出口往美國貨值5050億美元的30%；而中國擬向美國進口的500億美元貨品開徵稅收，相當於美國出口往中國1300億美元貨值的38%。

現階段評級還沒有計及中美貿易戰因素；相關的關稅徵收建議，還沒有對中美兩國的經濟以至企業信貸穩健情況造成實質性影響。

不過，近期雙方以牙還牙式的報復性行動，將貿易戰風險不斷提升。若貿易談判失敗或任何政策失誤，均會導致全面爆發貿易戰，並會損害全球商業及消費者信心，投資前景以至經濟增長。若貿易戰爆發，標普將要重新評估受影響行業，屆時不單止是中美兩國，還會涉及受牽連的其他貿易國。

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