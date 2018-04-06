【港股解碼】B站登陸納斯達克以後，底氣有沒有足一點？

B站的粉絲群是如何發展起來的呢？或許因為這是一家看視頻不用忍受廣告的良心網站，或許以最快速度與國外漫畫保持同步更新始終吸引著粉絲的眼球，或許滿天飛的彈幕讓觀眾從單一的影像欣賞者中脫離，變成了歡愉的互動者，總之B站的粉絲群體一直在擴大，而登陸納斯達克似乎也為B站擺脫了在2017年遭受的種種危機。

充滿危機的2017

視頻網站們的2017可謂是十分艱難，內憂外患齊齊襲來。前有快手、虎牙、熊貓等眾多直播平臺的興起，搶佔視頻網站的陣地；同時，A站B站內部大量視頻下架，A站一度無法打開，B站的老粉們也紛紛震驚收藏的視頻一夜之間不見了，處境實在是不容樂觀。

2017年7月，B站有大量視頻被下架，此前的AB站一直是英劇、美劇、日劇愛好者們的劇集地。但是因視頻版權、審查加嚴等等多方面的變化，B站視頻的結構受到了挑戰，這也不可避免地影響了AB站的粉絲粘性。但是，這也使得B站的視頻特點更加明顯，更加往漫畫，原創作品方面彙聚。

因為國內對於視頻內容沒有分級審查的制度，對視頻內容的把控始終是一個較為嚴肅的問題。B站熬過了這一劫，才能走得更遠。幸運的是，B站挺了過來，並且在今年三月與愛奇藝一起，前後腳一道赴美上市，目前A站的頁面也可以順利打開，或許B站的進步，也讓A站看到了希望。

登陸納斯達克

2018年3月28日，B站（BILI）正式在納斯達克上市，開盤價9.80美元，當日最高漲至11.26美元，這幾日，B站股價在11.20美元上下波動，趨於穩定。B站CEO陳睿表示，bilibili獲得了10倍多的超出認購，這一現象也體現出投資者們對B站未來發展所抱的信心。

嗶哩嗶哩近三年的財務數據

來源：美國證券交易委員會

同時，細看嗶哩嗶哩2015年、2016年、2017年的財務數據可以發現，其淨收入分別為人民幣1.31億、5.23億與24.68億元，處於不斷上漲的狀態，尤其是危機四伏的2017年，竟然做到了比2016年將近翻了5倍的成績，當真是潛力無限。

但是嗶哩嗶哩的危機依然存在，雖然淨收入不斷上漲，但是收入成本也在不斷翻倍，三年來其收入成本分別為3.04億、7.73億、19.20億。與此同時，在營業費用中，銷售和行銷費用、研究和開發費用也在不斷的上漲。因此雖然嗶哩嗶哩在2017年取得了淨收入的上漲，實現了扭虧為盈，獲得了5.50億元的毛利潤，但是其歸屬於股東的利潤依舊為負值，未來擺在嗶哩嗶哩面前的挑戰依舊不小，道阻且長。

未來如何走？

B站成立於2009年，一經成立，便以其國產原創動漫的特色而在觀眾心中建立了形象，有著直播、動畫、番劇、國創、音樂、鬼畜等眾多欄目。而B站的大火，也與其原創UP主的魅力分不開關系，以原創UP主為中心，B站形成了一批又一批的穩定的粉絲群體，這些粉絲群體以彈幕的方式與視頻的製作者達成了交流，並且形成了良性的互動，吸引更多的人不斷加入。

B站要繼續做大，也要吸收粘性較強的UP 主，使得原創更加出彩，使得粉絲更加有活力。只不過B站的危機遠遠沒有結束。此前的B站除了擁有大量英美日劇的資源之外，同時還有大量的原創混剪作品，但是目前，對視頻剪輯內容的把控進一步加強，這是否又會影響到B站的發展呢?

除了需要加強對原創UP的關注以外，對新番的引進，也是必不可少的。此前，《鬼燈的冷徹》、《冰上的尤裏》等熱門動漫，均在B站上連連更新，吸引了一大波粉絲。在失去英美日劇這樣的主要陣地之後，漫畫新番的引進成為了重中之重，B站在這點上一直做得很好。這次登陸納斯達克之後，B站的資本實力越發雄厚，或許在未來可以做得更好。

同時，B站也效仿騰訊、愛奇藝與優酷，推出了大會員制度，部分內容，在成為大會員之後才能免費觀看，這無疑大大增強了B站的盈利能力和粉絲粘性；另外，B站也推出了單片付費觀看的操作，讓粉絲可以自由操作。

未來，你還會繼續打開B站嗎？

■ 作者｜施琳慧

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