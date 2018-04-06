【港股解碼】淨利大增2949%的背後，保利置業卻越來越佛系？

時間轉眼進入4月，2017年報發佈也進入了倒計時。都說此番業績發佈，地產恐成最大贏家，畢竟行業整體銷售持續大幅增長，創下多項數據新高。第一梯隊碧萬恒自不用說，銷售金額均突破5000億，在這些大房企陰影下的小房企，發展亦是十分穩健，保利置業(00119-HK)便是其中之一。

傲人的成績

背景同為是央企保利的在港上市公司保利置業卻遠沒有保利地產(600048-CN)規模大，但這也並不影響保利置業的穩步發展。不過，飽受投資者詬病的的同業競爭問題仍然存在，自然也免不了一番比較。保利置業今時也是交出一份漂亮的答卷，惹人注目。

早在3月21日，保利置業就已公佈了2017年報。2017年，公司實現收入317.03億港元，同比增長3.7%;淨利潤增加29.49倍至24.62億港元，每股基本盈利0.6724港元，擬派末期息每股0.135港元。當然，一切不以前期數據為考量的行為都是“耍流氓”，觀近年業績，保利置業的走勢真是跌宕起伏，巨虧的也有，小富即安也有，沒有2016年盈轉虧卻不到1億的淨利潤，哪有2017年高近30倍的增幅。

於2017年，置業集團完成合約銷售金額約402億元人民幣，合約銷售面積約264萬平米，其中，西南地區的合約銷售面積占總銷售面積近一半。值得注意的是，2017年內保利置業將目標投向上市公司總部香港以及境外，曾於年內通過投資英國倫敦堪比恩專案，進入歐洲市場。在業績會上，公司管理層亦坦言，香港會是日後重點開發的地方，儘管此前有成功專案開發經驗，在資金和人員配置方面會全力獲取土地和專案，方式上沒有太多的限制，亦不會拘泥於合作形式。

2017年，保利置業集團物業銷售收入為298.62億元。租金收入及樓宇管理服務收入14.56億元。毛利同比增長30.8%至65.4億元，其他收益淨額9.94億元。此外，增購一間附屬公司的收益8.48億元。

在此前的盈喜公告中，保利置業提及淨利潤增長主要是由於2017年內集團毛利增長，以及人民幣升值導致匯兌收益增加，以及該集團於收購的聯營公司的權益按公允價值產生盈利。雖然分紅算不上太高，但是業績的提振成績可喜。

佛系的目標

此前曾說到，2017年的公司合約銷售金額已經達到402億元，保利置業卻將2018年的目標定在400億元，可以說是非常“佛系”了。這樣保守的目標，在眾多房企拼命趕超同行之時，顯得十分保守。這也與中國房地產行業嚴厲的調控政策，以及多變的市場環境有關。

西南地區的土儲面積在保利置業總土儲中接近50%，保利置業自然不會和自家兄弟保利地產搶生意，因而基本上土儲主要還是圍繞在貴陽和廣西南寧等二線城市。這也並不用著急，儘管調控政策嚴厲，但作為此前房價較低的地區，西南地區房價也隨著經濟的發展具有一定的市場空間，而此前低成本拿到的地現在也成為了金餑餑。保利置業方面坦言，在近期亦沒有重大資本開支，不去盲目追逐“地王”推高成本，總體看來發展策略還是非常穩健的。

此外，萬眾矚目的保利房地產業務的整合重組，在2017年亦有了實質性的進展。保利地產收購了保利香港控股50%的股權，與保利集團一樣同時持有香港保利置業控股公司各50%的股權架構，預期在上半年能夠實質性的完成，後續只有落實的問題。就保理職業自身而言，架構和治理沒有發生變化，由保利集團並表，管理層亦不會發生變化，基本上維持原樣也令不少投資者心生失望。

自公佈年報後，保利置業股價持續走低，打破了眾多投資者對於重組、高分紅的期待。說起來公司今日股價亦是十分佛系，3.78港元開盤，3.75港元收跌0.79%。是否能夠釋放其內裏價值，還得看保利置業在現下房價單邊快速上漲時代已落幕之時，作出怎樣新興改變。

作者：朱亦丹

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