別搞這些動作 交易員：股市對華府發出一個「大型示警訊號」

資深交易員 Jack Bouroudjian 周四 (5 日) 指出，過去兩天的股市反應「對華盛頓來說是一個巨大的警告信號」。

「基本而言我們不喜歡保護主義。」這位 UCX 首席經濟學家兼聯合創始人告訴《CNBC》。

「在過去幾周時間內，政府發生了一些事情。」他指的是前國家經濟委員會主席 Gary Cohn 的去職和川普總統一再攻擊亞馬遜還有一些保護主義的言論。

他說：「這些都不是華爾街喜歡的東西。」

美國股市周四收高，延續兩日反彈漲勢。道瓊工業平均指數收盤上漲超過 200 點。

助長波動的是對美中之間可能發生貿易戰的擔憂。

周三，在美國政府發布了課徵中國進口產品關稅名單不到 24 小時後，中國宣布對包括汽車、威士忌和大豆在內的 106 種美國產品徵收全新關稅。對此美國政府官員已經開始平息市場恐懼。國家經濟委員會新任主席 Larry Kudlow 表示，對中國的擬議關稅「可能」實際上還沒有生效。他說川普想以「最少的痛苦」來解決這個問題。

但周四晚間，川普再度指示美國貿易代表署增擬對中國額外的 1000 億美元關稅項目，美股期指問訊重挫。

Bouroudjian 相信周三股市扭轉大跌至上揚都因 Kudlow 的這番話，稱之為「Larry Kudlow 升勢」。

O'Neil Securities 董事 Kenny Polcari 同意 Kudlow 的回應，以及商務部長 Wilbur Ross 淡化關稅的衝擊，「絕對是讓股市見底的要素」。

不過，他指出，周四交易量非常低，這說明很多大型資產管理公司現在都在市場外旁觀。這讓股市「漲跌過度誇張」，他說。

雖然交易員看到波動的機會，但 Polcari 提醒長期投資人「別管股市雜音並繼續關注其投資組合。」