美股盤後─科技股帶動華爾街擴大反彈走勢 道瓊收高241點

在經歷了週三雲霄飛車的走勢後，在科技股漲勢的帶動下，美國股市週四再度收高。



道瓊工業平均指數收高 240.92 點或 0.99% 至 24505.22。

Nasdaq 指數收高 34.44 點或 0.49% 至 7076.55。

S&P 500 指數收高 18.15 點或 0.69% 至 2662.84。

費城半導體指數收低 13.77 點或 1.04% 至 1305.24。

臉書執行長祖克伯說，在 Cambridge Analytica 的資料醜聞後，並未見到使用者的行為有明顯改變。臉書股價因而上漲。

臉書股價上漲 2.7%，亞馬遜股價亦上漲逾 1.5%。

週三，華爾街大幅震盪。道瓊工業平均指數收高逾 200 點，自盤中低點上漲逾 700 點。其他指數亦清除跌幅，終場收高。

分析師說，這是一個老手的市場，未來股市仍將動盪，但這並不意味股市有重大利空。

因擔憂中美兩國可能爆發貿易戰，近幾個交易日，股市謹慎。

週三，中國宣布對 106 項美國產品課徵關稅，距美國政府發布對中國進口產品課稅清單不足 24 小時。該消息使得股市大幅下跌，但隨後因川普政府試圖淡化貿易戰擔憂，股市反彈。

分析師說，投資人必須接受股市的波動將會持續下去，低波動率的環境已不復存在。目前的環境下，壞消息的影響都可能不會持續。

經濟數據方面，美國上週初次申請失業金人數為 24.2 萬人，高於預估的 22.5 萬人，但仍接近 1970 年代以來低點。

週五，美國將公布 3 月就業報告。分析師預估 3 月新增就業人數為 19.8 萬人。