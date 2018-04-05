分析師說 缺少基本面價值 未來幾個月 比特幣表現將不如股市

根據 CNBC 分析報導，一家研究公司於週四發布的報告中說，由於不具有基本面價值，未來幾個月，比特幣表現可能不如其他資產。

設立於倫敦的資本經濟公司 (Capital Economics) 說，去年底加密貨幣價格自記錄高點開始下跌以來，即與 S&P 500 走勢密切相關。

但是這項相關多屬巧合，且與特殊因素有關。就比特幣而言，近來價格下跌是因多項因素造成，包括擔憂法規更趨嚴格，大型網路平台禁止加密貨幣廣告，及某些銀行禁止客戶以信用卡購買比特幣。

股市近來亦受創，原因則在於擔憂美國與中國爆發貿易戰，及經濟成長可能減緩。

資本經濟公司在報告中寫道：「換言之，影響比特幣價格的因素，仍不同於影響其他資產價格的因素。」

因而，該研究公司說，股市今年可能進一步下跌，而比特幣將會更糟。

「比特幣與股價的相關程度近來有所增強，但我們認為這只是暫時現象。我們仍然認為比特幣缺少基本面價值，未來幾個月，表現將比其他資產糟糕的多，」資本經濟公司說。

該公司進一步指出：「我們預期股市將會下跌，因為投資人擔憂美國升息將會減緩經濟成長。但壓低比特幣價格的主要因素，則可能是投資人終於了解，長期而言，比特幣並非傳統貨幣的替代貨幣。」