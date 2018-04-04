財政部、稅務總局：5月1日起下調部分農產品相關扣除率

摘要：稅務總局今日下發《關於調整增值稅稅率的通知》，規定了，納稅人購進農產品時所適用的扣除率，從原來的11%降至10%；納稅人購進用於生產銷售或委托加工16%稅率貨物的農產品，按照12%的扣除率計算進項稅額。

今天財政部稅務總局下發了《關於調整增值稅稅率的通知》（下文簡稱《通知》）。《通知》中，主要對農產品相關的扣除率進行了下調，並對部分稅率（17%和11%）下的出口貨物的出口退稅率作出調整。

《通知》規定，納稅人購進農產品時所適用的扣除率，從原來的11%降至10%；納稅人購進用於生產銷售或委托加工16%稅率貨物的農產品，按照12%的扣除率計算進項稅額。

同時還規定，原適用17%和11%稅率、且出口退稅率也分別為17%和11%的出口貨物，出口退稅率分別調整至16%和10%。

此外，《通知》將於今年5月1日起執行，此前有與此次《通知》規定的增值稅稅率、扣除率、出口退稅率不一致的，皆以《通知》為準。

華爾街見聞提及，3月28日，國務院常務會議確定，5月1日起制造業等增值稅稅率從17%降至16%。交通運輸、基礎電信等增值稅率將從11%降至10%。將納稅人年銷售額標準由50和80萬上調至500萬元。

國家稅務總局官網上，關於此次稅率調整的通知原文如下：

一、納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用17%和11%稅率的，稅率分別調整為16%、10%。

二、納稅人購進農產品，原適用11%扣除率的，扣除率調整為10%。

三、納稅人購進用於生產銷售或委托加工16%稅率貨物的農產品，按照12%的扣除率計算進項稅額。

四、原適用17%稅率且出口退稅率為17%的出口貨物，出口退稅率調整至16%。原適用11%稅率且出口退稅率為11%的出口貨物、跨境應稅行為，出口退稅率調整至10%。

五、外貿企業2018年7月31日前出口的第四條所涉貨物、銷售的第四條所涉跨境應稅行為，購進時已按調整前稅率征收增值稅的，執行調整前的出口退稅率；購進時已按調整後稅率征收增值稅的，執行調整後的出口退稅率。生產企業2018年7月31日前出口的第四條所涉貨物、銷售的第四條所涉跨境應稅行為，執行調整前的出口退稅率。

調整出口貨物退稅率的執行時間及出口貨物的時間，以出口貨物報關單上註明的出口日期為準，調整跨境應稅行為退稅率的執行時間及銷售跨境應稅行為的時間，以出口發票的開具日期為準。

六、本通知自2018年5月1日起執行。此前有關規定與本通知規定的增值稅稅率、扣除率、出口退稅率不一致的，以本通知為準。

七、各地要高度重視增值稅稅率調整工作，做好實施前的各項準備以及實施過程中的監測分析、宣傳解釋等工作，確保增值稅稅率調整工作平穩、有序推進。如遇問題，請及時上報財政部和稅務總局。

財政部 稅務總局

2018年4月4日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)