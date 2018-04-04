「葵涌貨櫃碼頭上蓋建天空之城」 不會有遺憾

香港工程師學會物流及運輸分部和香港大學建造及基建創新研究中心昨日合辦香港土地供應公開研討會，從技術、貨櫃碼頭營運、城市規劃、環境管理、運輸物流及建築等多個角度，深入探討在葵涌貨櫃碼頭堆場上空發展的建議。

許李嚴建築師事務有限公司主持嚴迅奇指出，最初聽到在葵涌貨櫃碼頭上蓋建屋的方案時覺得不可思議，但後來留意土地供應專責小組的十多項建議後，覺得覓地建屋很困難，不同方案都會有得有失，但有些方案如在郊野公園建屋，因為改建了就不能還原，必然會帶來遺憾，但在葵涌貨櫃碼頭上蓋建屋，相信是無遺憾。

另外，嚴迅奇指出，在葵涌貨櫃碼頭上蓋建屋完全可以通過設計解決通風、聲音及光污染等環保問題。他說，這個方案屬物盡其用，同時面對不同挑戰而不退縮，迎難而上，充分體現香港精神。

七至八年可以落成入住

香港工程師學會前會長周明權強調，香港的住屋問題十分嚴峻，不是一兩個方案可以徹底解決，因此政府應盡量考慮最多方案，能夠最快動工的就動工。他估計，政府如果在葵涌貨櫃碼頭上蓋建屋，可能要與營運商討論一年，再花兩三年制訂規劃大綱，然後用三年時間起樓，所以大約七至八年時間就可以入住。

周明權指出，在葵涌貨櫃碼頭上蓋建屋可能會被指為官商勾結，但如果財團將部分用地給予政府興建公營房屋，不但不是官商勾結，更可算「劫富濟貧」。

和記港口集團有限公司集團工程總監李以康先生指出，公司內部沒有認真討論此事，但從工程技術角度來說，目前公司樓面面積達到550萬方呎的貨倉大樓都是建在堆場之上，證明技術可行。他認為，隨着操作日益電動化，日後貨櫃碼頭的噪音會大幅改善。

香港規劃師學會前會長譚小瑩女士建議，可以在短期內將九號貨櫃碼頭的運作整合到一至八號碼頭，將九號貨櫃碼頭的68公頃土地建屋，規模相等於2.2個太古城，當中部分用地須興建公營房屋。

配套方面，譚小瑩指出，貨櫃碼頭鄰近三個地鐵車站，政府亦可以考慮興建接駁青衣站或南昌站的輕軌，以及利用當區地理環境興建渡輪碼頭。

香港環境管理協會會長張振明認為，香港及鄰近地區近年都致力環保，減低氧化物的排放，例如香港承諾在2020年前減少20至30%氧化物排放，加上貨櫃碼頭營運商的自動電動化系統，估計貨櫃碼頭住屋面對的空氣污染問題會減少。

香港運輸物流學會會長曾永鏗認為解決交通配套問題的其中一個方法，是在新建區設有寫字樓及商場等，為居民提供所種生活所需，減少「出門」需要。

香港大學土木工程系名譽教授麥齊光在總結時說，要在葵涌貨櫃碼頭上蓋建屋，確實須解決不少問題，但這些都是可以解決的問題。如果可以一地多用，在市區提供幾十萬個住宅單位，協助解決房屋問題，他認為是十分值得仔細研究的方案。

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