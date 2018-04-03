夾縫求生！1000個台師變陸師

文╱李建興

日前大陸宣布惠台 31 項措施，向台灣頂尖人才頻拋媚眼。其中，針對台灣教授再祭出誘因，準備大陣仗挖角。

台灣高教人才潰堤式流失，早在惠台政策前就止不住了。坊間流傳，赴陸教書的教授與博士已突破千人，甚至，近來還有不少博士私下流傳大陸高教聯合面試台灣教師的訊息。

為了探究台灣博士西進的真實樣貌，《遠見》團隊親赴大陸，實地見證福建、湖北高教現場。直擊發現，如今台灣博士在對岸可謂遍地開花，勢不可擋。此外，大陸去年放寬台生學測達均標，就可申請當地大學，也引發家長與學子熱烈諮詢。

從高教人才到青年學子，台灣人才大舉出走中，政府不能再輕忽了！

過去這一年來，應該是台灣高教界史上最暗黑的歲月！

當少子化造成生源減少、招生嚴重不足，各大學莫不忙著預防「被退場」時，去年 10 月，一記來自大陸的報導，冷不防地再讓台灣高教吃上重重地一拳。

報導指出，福建省教育廳公布 2020 年前，將一舉引進 1000 名台灣優秀教師，到省內大學任全職教師，以因應自貿試驗區和產業發展所需。

雖然，大陸高教來台攬才時有所聞，但如此大陣仗豪奪式地挖角，還是頭一遭。

消息一出，整個台灣學術圈猶如投下了一只火力十足的深水炸彈。

惠台 31 項政策 高教人才為第一槍

緊接著，今年 2 月 28 日，大陸國台辦藉由例行記者會宣布「31 條惠台措施」，針對台灣教授再祭出誘因，包括承認教師在台灣的研究成果、台灣教師可以申請大陸的科研計劃、千人計劃等。

針對惠台 31，行政院各部會研究兩個多星期後在 3 月 16 日召開記者會回應，定調將「惠台」改為「對台」，記者會中教育部長潘文忠說了重話：「我們鼓勵台灣學者到大陸做短期性的學術交流；但公私立大學專職教師到大陸任職，包括兼職屬違法！」同時禁止台灣教師們到對岸申請國家科研計畫。

自從惠台 31 條發布後，不少台灣教師們瞬間像兩岸夾心餅乾似的，處在兩岸政治攻防的最前線。

禁陸令失效？赴陸教書成風潮

雖然政府也端出誘因，將加強留才、攬才計劃，但高教人才潰堤式地流失，其實早在惠台政策前，就已經止不住了。

一位深怕曝光會引來政治困擾、只好化名接受本刊採訪的台灣博士謝偉訓（化名），目前任職於華南地區一所大學，他分享，儘管目前風聲鶴唳，許多台灣博士卻正瘋傳著一則「英才匯聚、滬上築夢」的活動訊息。

這是由上海市台灣同胞聯誼會、上海海外聯誼會滬台交流委員會合辦的活動，將於 4 月 20～22 日連續三天，集結上海及江浙 20 多所大陸高校（大學）人事處領導和台灣博士面對面招聘，並將安排台灣博士教授們參觀當地多所大學。

其實，同樣的活動，在去年 5 月就已經辦過，當時共有 15 所學校參與，今年規模再增為 20 所。

據了解，去年首屆媒合會，就吸引 117 位來自海內外的台灣博士報名，甚至還有遠從德國、荷蘭等地飛來上海面試的。謝偉訓透露：「今年的場面勢必更加升溫，連我也投放了『上海交大』的求職信！」

令人納悶的是，謝偉訓已在大陸任教，為何還要投履歷？原來他任教學校雖算頂尖大學，「但上海交大排名更前面，我希望未來發展更好！」

「我也曾想回來台灣教，但台灣不承認大陸的任教經歷，讓我處處碰壁！」一語道出兩岸高教人才，對岸開放、台灣保守的殘酷現實；謝偉訓甚而表示：「雪上加霜的是，現下，不只台灣大學老師想逃，連學生也爭先恐後地西進中！」

他私下秀了一份大陸一所知名大學今年錄取台灣高三生申請入學的名單，含括了北一女、中一中、台中女中、高雄女中、武陵高中等 39 位台灣名校學生。據了解，該校錄取的台生，2016 年 24 人、2017 年 17 人，而今年則大增至 39 人。

風聲鶴唳 台灣教師噤若寒蟬

值此台灣高教人才庫面臨對岸大肆挖角的敏感時刻，兩岸政府惠台、對台互相較勁，台灣學術圈氛圍已經變得十足詭譎，處處彌漫著「草木皆兵」氣息。

一開始，《遠見》透過一位已接到大陸高校邀約，提供了來回機票、住宿費用，希望她前往面試的博士學位受訪者，陸續接觸到許多已被陸方挖角的台灣博士們，他們散布大陸各省市，從山東到福建、從浙江到四川，孰料，一開始約訪就感受到台師們的焦慮不安。

一名已在大陸名校任教的台灣老師，對於採訪邀請信中提到「中國」「台灣」字眼，十分敏感：「你的用辭會讓我們很難做人，在大陸，提起兩岸，用『中國』和『台灣』會讓人聯想到一邊一國，踩到地雷。」

還有另一位老師，似乎曾有過不愉快的受訪經驗，對於有媒體要報導台灣教師到大陸發展，就像驚弓之鳥般地說，「我們來大陸教書，都被安上『叛國』的罵名！」「我不懂，為何到美國教書叫『台灣之光』？去大陸就叫『叛國』？」他忿忿不平被貼標籤。

更令人錯愕的是，他還到他的 300 多位大陸台師微信群組中發言，提醒其他老師，切勿跳進媒體設下的陷阱等。

就在詭譎氛圍下，《遠見》展開了一系列的採訪，合計面對面訪問了 24 名台師。

福建現場〉福工號稱台師大本營

40 人來自台灣 3 名位居院長級

來到福建省福州市閩縣的「福州大學城」，這裡集結了 20 間大學，而我們造訪的是有「台師大本營」之稱的福建工程學院（簡稱福工），在大陸的理工科系頗具地位，更有福建「建築業的黃埔軍校」「機電工程師的搖籃」的美名。目前共 2 萬 4200 多名學生、1900 多位專任教師。

一走進占地 136.88 公頃的校區，從設計新穎的大樓、剛剛栽種的樹木，可以窺見該校擴張的豪氣。

校方表示，學校正積極爭取在 2020 年從學院升格為大學，卻礙於校地和學生的比例規定，只好「裁」學生，降低「生地比」，與台灣的學校為了招生，求爺告奶的景象，宛若兩個世界。

但真正抓住我們眼球的是，就在這偏遠的郊區大學裡，竟然有高達 40 名台灣老師在此任教，其中還有 3 名位居院長級。

身兼福工信息科學與工程學院院長及校長助理的潘正祥，是較早前來福工任教的台灣教師。1961 年次的他，高雄工專（現為高雄應用大學）畢業後，負笈英國愛丁堡大學電機系取得博士學位，1996 年回到母校高應大教書，一路當到了電子工程系系主任和電資學院副院長。

潘正祥在電工學術圈內頗有成就，不僅是英國工程科技學會會士（IET Fellow），更曾是台灣國科會資訊學門複審委員、Information Sciences 等 12 家 EI、SCI 學術期刊特邀編輯，因此，2003 年在兩岸學術交流的機緣下，被哈爾濱工業大學延攬為特聘教授，因此結識了福工前校長蔣新華。

當時，大陸正積極提升大學在全球的學術地位，需才孔急，蔣新華看重潘正祥的學術成就，遊說多年後，終於將潘正祥請到了福建。「當時蔣校長允諾我，將聘請 60 位台籍教師。這條件說動了我。」提起當年為何答應福工邀約，潘正祥娓娓道來。

其實原已退休，也一次請領完退休金，更移民澳洲的他，本想在澳洲安享晚年，但時值台灣高教圈面臨少子化衝擊，學術界充斥著工作朝不保夕的廉價教師或四處兼課打零工的流浪博士，「因此，我來大陸，想的是替台灣博士開啟另一扇窗！」

而大陸方面果然也給足了他和台灣博士舞台。除了潘正祥被大陸中央組織部選為第五批國家「千人計劃」特聘專家，享有崇高待遇，前前後後更已引進了數十位台灣老師到大陸任職。由他領軍的福工信息學院已是福工最大院，有近 3000 名學生，197 位教師，11 位來自台灣。

湖北現場〉湖經最積極攬才

學長拉學弟 現已「三代同校」

不只福州有大批台灣教師，來到湖北省武漢市，竟發現即便在內陸，亦不乏台灣博士在此紮營。

俗稱武漢三鎮的武漢市，煙花 3 月之際，正是櫻花盛開季節，當地第一學府、大陸排名十強的武漢大學，吸引了如織的遊客前往賞花。除了武漢大學內有多位台灣教授，附近的湖北經濟學院（簡稱湖北經院），更是湖北省台灣老師最多的學校。

以文、法、商聞名的湖北經院，創校可追溯到 1907 年滿清時期湖廣總督張之洞創辦的「湖北商業中學堂」。花木扶疏的校園，飄散著百年老校的氛圍。校園有 106 公頃（約 32 萬坪），校內還有共享電動機車出租點，供學生跑堂用。

光在這裡，就有 36 名台灣老師。由於學校向台攬才不遺餘力，還在 2016 年被大陸國台辦列為「海峽兩岸青年就業創業示範點」。

為了讓台灣老師在湖北經院安身立命，學校還幫台灣老師設置了一個專屬聯誼廳，名為「台灣老師之家」，甚至為了因應未來引入更多的台灣博士，校方已撥款，準備建造一個專供台灣教師住宿的大樓——台灣博士公寓。

若非親自來到湖經，很難想像台灣教授們對大陸高校的黏著度。

1980 年次、在湖北經院經濟與環境資源學院擔任副教授的劉其享，從台灣的中央產經研究所取得博士學位後，一開始也在中央研究院人文社會科學研究中心擔任博士後研究人員，2016 年因緣際會下，轉職到湖北經院。

一站上大陸學術圈舞台，劉其享表現不俗，今年在國際一流學術期刊《國際經濟評論》發表論文，打破湖北經院在該刊物發表論文零的記錄。

正因為在大陸拚出一片天，劉其享也介紹了兩位學弟前來湖經任教，而學弟又介紹了下一屆學弟，「代代相傳」目前更是「三代同堂」了。

陸方高薪、福利優 集體招募已成常態

讓台灣老師抵擋不住西進浪潮的主因，正是大陸高校? 綽積極的攬才態度。

潘正祥就指出，大陸正積極向全世界求才，有向海外各領域專家招手的「千人計劃」、有向大陸及台灣人才招手的「萬人計劃」，而各省市更有自己的人才政策，如福建就有「福建百人計劃」「閩江學者」，湖北則有「楚天學者」。一旦被認定為上述計劃人才，不但會受到大陸官方給予國家級禮遇，更猶如鍍了金，成為各界爭相挖角的搶手貨。

據透露，曾有一名被劃入「千人計劃」的台灣學者，被青島的大學以年薪 140 萬人民幣（約台幣 700 萬元）挖角，這還不包括安家費人民幣 280 萬，科研啟動費人民幣 80 萬，就連跟著他一起來的博士都雨露均霑，可以拿到人民幣 40～60 萬元。

雖然，新科博士或知名度較低學者，並不能拿到倍數薪水，但為了攬才，薪水以外的福利，仍十分誘人。除了基本福利，大陸高校為了提升排名，對於教師科研獎金，也給得毫不手軟。

先前，Guide2Research 發布了全球計算機學領域科學家排名，潘正祥就位列大陸第 15 位，成為福工教授首次進入全國電腦領域頂尖科學家排名前 20 強的教師。

因此，潘正祥得到校方的高額獎金獎勵，雖然他未透露實際金額，但他指出：「在台灣，老師的研究拿到專利，被視為理所當然，沒有獎賞可言，但在大陸高校，卻會拿到人民幣 2 萬元的酬賞。」

上午面試 下午就知能否錄取

除了「利」誘，大陸高校聘人的積極度更與台灣有天壤之別。一位在廈門大學任職的台灣老師埋怨，在台灣，招聘教授得過關斬將，最後還得靠運氣，看看能否躲過不同「派系」的杯葛。但大陸大學徵才，往往上午面試、下午就得知能否錄取，「不像在台灣，應徵有被凌遲、霸凌的感覺。」

此外，為了補充人才庫，大陸高校對台辦理集體招募已成為常態。廣東中山大學南方學院以團體面試的模式，提供免費包機、食宿，將數十位台灣老師，包裹式地一起接到廣東面試。

其實不管是武漢湖北經院的 36 位台灣教師、還是福州福工的 40 位台灣教師，都只是台灣博士西進的一小縮影。

在大陸大學任教的台灣老師，在微信上都會設群組互動消息，其中就有一個群組高達 300 多人，這還不包括許多未入群組的台灣教師。

有人保守估計，大陸共 2300 多所高校，若台灣博士只在其中 100 所學校任職，以每所學校 10 人推算，至少有逾千名台灣老師已在大陸的大學深耕。

在可預見的未來，若台灣高教競爭力再無起色，台灣教授西進潮，還會持續擴大中。屆時，台灣的學生誰來教？

來源：《遠見雜誌》 2018 年 4 月

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