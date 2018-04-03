文╱楊瑪利

國際知名的米其林美食指南，3 月 14 日發表第一屆台北版，引起台灣一大騷動。照理說，最了解米其林運作細節的台灣人，當屬出身台灣的國際名廚江振誠。他在新加坡以自己名字開的 Restaurant ANDRE，曾得過兩次米其林二星，而他回台灣開的餐廳 RAW，也榮獲台北版米其林一星。

但江振誠在頒獎時鎮守 RAW，緊盯更換菜單的細節，直到傍晚才得知奪星。好耐得住性子！隔天接受《遠見》獨家專訪，他暢談料理哲學、心境轉折與下一步計劃。

訪談中，我們不免俗地問他，「得到米其林星等，好像你沒有特別興奮，為什麼？」他回答，「不是不在乎（米其林），而是 RAW 是一個很特別的存在，這片土地的美好沒有辦法評分！」江振誠解釋，2014 年他回台灣辦 RAW 的初衷，是有感台灣有這麼多美好的人事物，卻缺乏好平台讓世界看到台灣。他希望以 RAW 為平台，集結台灣好的設計、創意、食材與廚師，希望世界聽懂台灣。如此心意，早已跳脫料理競賽的範疇。因此他還呼籲，台北版米其林不要評 RAW。

江振誠 20 年前從台灣到歐洲學習料理；10 年前回到亞洲，落腳新加坡，開了 Restaurant ANDRE，成就了史上唯一橫跨米其林、世界 50 最佳餐廳及全球百大名廚榜的華人，被稱為全球料理界的「李小龍」。為什麼今年 2 月，他卻把 Restaurant ANDRE 結束呢？又為什麼選擇回台灣呢？

尤其過去幾年來，台灣專業人才外流嚴重。2 月 28 日大陸發表惠台 31 政策，《遠見》立即執行「惠台 31 措施對台衝擊」民調，發現高達 71.5％的民眾擔心人才持續外流；高達 61.6％的 18～29 歲年輕人因此增加到大陸發展的意願。

國際名廚選擇回家 教授卻是有巢難歸

問江振誠，台灣人才正往外流，為何他反而回台灣？他的回答是，「20 年前的歐洲，10 年前的亞洲，從現在到未來 10 年的台灣跟中國，都是顛峰，這就是未來啊。」今年 43 歲的他到底如何籌畫他的未來？如何看台灣的機會？本期完整報導。同時從下期開始，《遠見》將推出他的專欄，一連六期，談青年、談創業、談文化 DNA、談創造力等議題。

江振誠，回家了。但本期封面故事卻報導了一群無法回家的台灣博士與高校教師們。

當對岸發表惠台 31 政策時，首當其衝、最敏感的就是這群人了。教育部立刻定調，公私立大學專職教師到大陸任職，包括兼職，均屬違法！一下子把台灣老師推到兩岸政治交鋒的最前線。

根據《遠見》推估，目前至少已有 1000 位台灣教師在大陸，分成五種類型：

第一類，本土博士為終結流浪，只好去大陸；第二類，在職中壯年教授，為了更好的舞台，加上台灣退休金縮水，選擇去大陸；第三類，拿到海外一流名校的洋博士，因台灣高教三級三審制，聘雇過程冗長，早被大陸高校攔截，台灣搶不到人；第四類，已從台灣退休的教授，到對岸展開第二春；第五類，拿到大陸博士學歷或已在大陸任教，也回不了台灣，因為台灣不承認大陸的學術成果。

五大類型的台灣博士們，就這樣一批批去了大陸。對他們而言，回家真的很難了。為什麼會這樣？本期深入追蹤。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 4 月

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