從金融跨足電商 站在時代的浪頭

文．洪寶山

瞬息萬變的時代衝擊下，求新求變的創新思維，早就鋪天蓋地，新一代的名詞：「斜槓青年」，意味著滑世代不斷追求突破的生存法則，企業想要在激烈競爭的環境中異軍突起、永續經營，也需要跨領域整合，才能激盪出「僅有一種專長或專業的人」想不到的創意，才能站在時代浪頭成為勝利組。富邦媒體科技總經理林啟峰從金融業轉戰到 MOMO 電視購物，再跨足電商，從資訊部的程式設計師，成為今日創造目前年營收三百億華人第一大電商領導者。

求新求變 快速學習

「我從淡江國貿系畢業，然後到美國唸完碩士，第一份工作是在花旗銀行當程式設計師，薪水是一萬八，比同學的五千塊還多很多。」林啟峰在花旗資訊部一做就是八年，卻被轉調財務部門，因為這個集團有兩大特色：「它有個座右銘叫 think，另外一個就是 change。」鼓勵員工思考跟創新。「它 (公司) 怕一般人沉溺在過去的成功經驗，而害怕去改變。」被調到財務部，公司先派他到新加坡受訓，做了一年後發現自己個性不適合財務工作，「因為它鼓勵改變嘛，所以我就有機會調到行銷部門。」

萬事起頭難，新領域必須將自己歸零，「前九個月我幾乎看不懂這些新聞稿，什麼叫好的廣告、壞的廣告。」公司給予成長空間並栽培他，林啟峰坦言壓力大：「有一種 Sense of Urgency(緊迫感)，要很快把 Know How 趕上，花比別人更多的時間，逛街看店員怎麼樣跟消費者互動。」

他快速學習到行銷的精髓：「我們叫蝴蝶效應，或是瞳孔效應。比方說一個月薪只有六萬元的人，很難想像月收入一、兩百萬的人消費，去買一個四十萬的包。又例如當你自己本身是孕婦的時候，好像滿街都是孕婦。」必須要跳脫本位，換位思考：「避免太多主觀想法，更客觀的去觀察這個社會。」

滑世代來臨 電商獲利效益大躍進

林啟峰運用之前在資訊部、財務部的歷練，幫助團隊在行銷突破難關：「行銷人員做創意發想、促銷時，往往會被財務部拒絕，因為覺得投資報酬率不夠，也可能會被系統部的人拒絕，因為電腦上沒辦法去配合。」1997 年他進入富邦集團，負責創立富邦直效行銷顧問公司並擔任總經理，在職期間業績每年成長均超過 60％，2004 年又在富邦集團跨足電視購物平台，擔任 MOMO 台總經理一職。

當時電視購物是一個全新產業，不確定性很高，林啟峰不諱言，MOMO 電視購物資本額四億五千萬，第一個月虧掉四千六百萬，第二個月虧三千萬，直到第十二個月才開始轉虧為盈，「到今年為止，我們做了第十三年，公司現在營收超過三百多億，我們一天的營業額大概可以到一億五、一億六，EPS 大概到九塊錢左右。」

本來 MOMO 台以電視購物為主，後來轉型成電商模式，林啟峰表示，電視和網路廣告比例也一改過去的常態：「以前行銷是以大眾媒體為主，大部分的廣告預算用在平面媒體、雜誌、電視廣告，並在通路鋪貨，但因為兩者之間沒有鏈結，所以很難衡量效果。」自五年前網路及智慧手機大行其道，廣告的每一分錢、產生多少效益 ROI(投資回報率) 都可以算得清清楚楚。網路電商平台收入更顛覆過去電視購物營收：「網路大概每個月三十億台幣，電視每月大概五億。」

會有這樣的轉變，是因為滑世代的來臨。針對這個急劇變化，通路必須隨著大環境做出改變。林啟峰進一步舉例：「以前百分之九十的人，都是透過雅虎，做為取得網路服務的入口網站，手機起來的時候，雅虎沒有趕上滑世代，現在很少人在用。」

現在絕大部分的人，都是透過手機在購買東西：「APP 占我們公司營業額的六成。」每年成長率 30％，每天不重複上平台購物的客人，成交率有 5％，他補充說：「我們現在已經變成台灣最大的網路平台，每天會產生十萬張以上的訂單，單月不重複瀏覽人次超過六百萬人。」

成功電商三大基本要素

林啟峰分析，電商要能成功，有三個基本要素，第一，價格合理，第二，要有足夠的貨品，讓消費者能找得到東西，最末，要讓消費者信任這個平台 (品牌)，迅速收到貨之外，也能夠方便退貨，並相信平台給他的東西物超所值。

另外，林啟峰也強調，網購決勝的關鍵在物流，去年斥資四十億建構全自動化的倉庫，從下單、揀貨到碼頭只要十分鐘，速度及正確度大幅增加，目前 MOMO 已有六個倉庫，加速服務，並增加消費者良好體驗及黏著度。

「生活大小事，都是 MOMO 的事」，林啟峰說，這是 MOMO 的 Slogan，要擴大到每一個生活消費層面：「去年十一月開始做書籍銷售，今年三月，我們應該會開始做二手車，二手車市場不會比新車還要小，還有最近金管會開放我們做保險。」網路平台保險市場不會比實體來得小，他自信地說：「我覺得這個網站未來的潛力無窮，就是看不到底。」甚至運用 AI 客服：「客人簡訊打進來問，其實我們是用機器人在回答的，有時候客人問的問題，機器人不懂，就會直接轉到人工來回答。」

期許成為華人世界最大購物平台

展望未來，MOMO 預計複製台灣成功經驗，拓展國際版圖，林啟峰說，目前在北京有一個商貿和一個電視購物平台，在泰國也有，「我們在這兩個國家都做得還算不錯，所以我們也積極在東南亞、澳洲考察。」馬來西亞和越南也在考量之中，MOMO 自我期許要成為華人世界最大的購物平台。

「企業成功最主要的核心，是這個企業的文化！」MOMO 的文化就是誠信、親切、專業、創新，林啟峰強調組織不怕失敗的信念：「我們公司過去開過百貨、連鎖店，但是後來都收起來了，老闆從來沒有責怪的話語，因為他鼓勵創新。」

創新成本風險高，有些企業成功，失敗的卻也大有人在，但是他說：「這種鼓勵創新，讓這個企業的每一個員工，都敢去做不一樣的事情！」這樣的企業文化，從富邦集團帶到 MOMO，「我覺得是 MOMO 過去十幾年來，成長最大的動力！」

來源：《理財周刊》 919 期

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