去年第四季財報陸續公布，高配息高殖利率低本益比的績優成長股不少，趁行情區間震盪時，許多價值型個股將再展風華。

文．馮泉富

第一季全球股市表現開高走低，成熟市場下跌約 2.6％，其中美股 S&P500 指數第一季下跌約 1.2％；新興市場指數僅小漲 0.4％，亞洲市場下跌約 0.2％。

美國科技股不便宜 但不至於泡沫化

二月份以來全球股市轉趨保守，主要來自美國川普總統兩項決策，一是通過特別預算導致通膨預期上升，二是與中國的貿易紛爭越演越烈，歐洲、日本、中國股市跌幅領先，台灣加權指數算是全球相對強勢，至截稿前第一季約上漲 2.95％。

針對美股今年以來二次較大的修正，投資人難免對股市是否轉空有諸多疑慮，尤其最近由 FB 領跌的科技族群跌勢兇猛，NASDAQ 指數三月中旬才剛創新高，短短十二個交易日回檔幅度約達 9％。

觀察過去美股要走空以前，都有明顯的泡沫化跡象，我們來客觀的比較一下。2000 年網路泡沫時，美國費城半導體指數的本益比約為四四倍，S&P500 科技族群本益比約是 73 倍；現在費半指數本益比約為 15 倍，S&P500 科技族群本益比約為 17.8 倍。

2000 年 INTEL 與高通等個股本益比高達兩百倍，而目前的新科技股之本益比平均不到 30，例如，Apple 目前本益比約 17.1 倍，Google 的母公司 Alphabet 本益比約 55.8 倍，Facebook 本益比約 28.4 倍，雖不算便宜，但要稱泡沫化還不至於。

觀察企業獲利增長力道 S&P500 指數還有提升空間

既然股市現階段泡沫化的現象還不明顯，代表要立刻翻轉崩盤的機率很小。接下來是否能維持向上趨勢，就要觀察企業獲利的增長力道，這才是核心要件。由於美國經濟持續維持復甦軌道，加上川普政府的減稅效應帶動下，市場預估主要企業獲利年增率仍將呈現高雙位數成長。

根據 FactSet 預估，S&P500 成份企業首季營收整體將增長 7.2％，獲利年增率可達約 17.2％(去年第四季獲利年增率為 16.1％)，創下 2011 年首季來的最佳表現，預估第二季成長還可達 19.1％；首季累計也有近五十家企業調高獲利預估，這是 FactSet 自 2006 年這項調查以來的最高紀錄。

當然我們必須思考強勁的企業獲利動能是否早已反映在股價上，觀察去年第三季末 S&P500 指數為 2519.3 點，2018 年第一季末為 2640.8 點，六個月的時間 S&P500 指數上漲 4.8％，也未出現過度反應，理論上指數還有提升空間。

在美國總體經濟數據尚未有更多的證據顯示經濟放緩以前，剩下的變數就是國際貿易衝突與地緣政治風險了。

由於目前全球化程度遠較過去更為緊密，各國若重新高築貿易壁壘，最後可能會讓美國反遭利益上的損害，研判美國應不致於輕易重蹈覆轍，提高關稅可能只是一種威嚇或是談判的手段，為接下來的中美貿易談判累積更多籌碼；綜合觀之，投資人對中美貿易發展應持續謹慎追蹤，但不必過度悲觀，也許最近的股市回檔反而會是另一個絕佳逢低切入的好時機。

高殖利率族群 攻守兼具的選項

如前所述，若要輕言美股翻空，仍無足夠的證據，而直接影響股價的企業獲利動能，慣性尚未改變，但現階段又有中美貿易紛爭的干擾，因此，我們暫時界定目前的指數行情為區間震盪。近期大部分上市櫃公司的董事會已初步公布股利政策，高殖利率族群在區間整理的盤面結構是攻守兼具的選項之一。

當然，如果只是高殖利率，可能還無法滿足投資人的需求，必須兼顧公司的成長性，如果一～二月累計營收呈現正成長，至少該公司首季財報仍具期待性，容易吸引市場資金進駐。

例如永新 - KY(4557)，為北美最大的剎車系統零組件供應商，產品主要供應 AM 市場，主要產品為剎車總泵、剎車分泵、煞車卡鉗等。公司產品以外銷為主，其中北美佔 52％。永新 - KY 競爭利基在於提供豐富的產品線，且具備有彈性較高的少量多樣交貨模式，近年投入研發的剎車卡鉗產品，2017 年佔比達 6％，2018 年預估將提高至 8～10％。

2018 年在北美 AM 市場穩健發展，且產品逐漸打入新興市場下，可發揮規模經濟，法人預估稅後 EPS 約 5.57 元。股利政策方面，配發現金 5 元，殖利率約 6％。

MOSFET 市況持續熱絡 茂達母以子貴

茂達 (6138) 主要產品線為 LDO、PWM IC、馬達驅動 IC、Audio 晶片，2017 年各產品線佔營收比重，LDO 占 29％，PWM IC 占 29％，馬達驅動 IC 占 33％，audio 晶片占 7％，轉投資子公司大中，持股比重為 46％。茂達的 Fan 驅動 IC 成長強勁，主要來自於應用領域擴大，預估今年 Fan 驅動 IC 營收可望成長 13％。

子公司大中 2017 年受惠於外商 MOSFET 缺貨，營收年增 25.3％。去年底大中有新增晶圓代工合作夥伴，預計 2018 年產能將增加 15％以上，由於今年 MOSFET 市況持續熱絡，法人預估 2018 年大中營收年增約 25％以上，對茂達將有大幅貢獻。

預估茂達 2018 年營業利益約為 5.75 億元，淨利為 3.85 億元，年增率約 35％，EPS 為 3.74 元。公司決議發放現金股利 2.4 元，殖利率接近 5％，且決議現金減資 30％，退還股東每股 3 元，以目前股價來看對長期投資人具吸引力。

半導體業 族群穩定成長 處於超級循環的上升軌道

由於中國大陸不斷加快半導體自製化腳步，大量的新晶圓廠將陸續完工，加上外商也相繼在大陸設立晶圓廠，如晶圓代工廠 Globalfoundries、台積電，記憶體部分有 DRAM、3D NAND，則有英特爾、三星及 SK 海力士等廠商設廠，其中英特爾、三星及 SK 海力士已開始陸續投片量產。

市調機構 Gartner 認為，大陸積極扶植半導體產業，中國大陸半導體晶片投片需求量勢必將逐步擴大，也將吸引周邊晶圓材料、封測廠商一同進駐，圍繞晶圓廠形成半導體供應鏈，而台廠將受惠於半導體耗材使用量大增。

例如中砂 (1560)，為國內半導體晶圓業者在先進製程的主力耗材供應商之一，產品包括鑽石碟與再生晶圓等，兩類產品合計約占合併營收的 75％。中砂目前在鑽石碟供應商領域與 3M 並列為一線供應商，再生晶圓則和國內業者辛耘、昇陽半導體及日商 RS Technologies 等同為國內外晶圓廠的主力供應商。

中砂為晶圓代工龍頭台積電在 CMP 鑽石碟及再生晶圓的重要供應商，尤其公司開發出數款新世代鑽石碟，極具成本及使用效益，預料中長期可望隨台積電十、七、五奈米先進製程量產而逐步提升市占率。

另外，中砂將與日本山村硝子株式會社協商，合組新公司以加速模造玻璃部門的業務拓展。預估中砂 2018 年合併營收約達 48.2 億元，稅後淨利 8.88 億元，EPS 估約 6.3 元。公司將配發 3.5 元現金股利，殖利率約 4.5％，為兼具成長性的高殖利率個股。其他如，世界 (5347)、研華(2395)、中碳(1723) 等皆為具成長性，並有穩定配息的公司，值得投資人持續追蹤。

來源：《理財周刊》 919 期

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