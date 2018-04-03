亞太主要股指近全線收跌 唯港股午後由跌轉漲

摘要：日韓股市雙雙收跌，港股午後則由跌轉漲，恆生國企指數漲逾 1.2%。隔夜，受科技股領跌拖累，美股創 1928 年大蕭條時代以來的最差 4 月開局。

受累於貿易戰及美國政府加大對科技公司的監管力度方面的擔憂，亞洲股市連續第二日下跌，包括日本、韓國、澳洲、中國等在內的主要股指於周二近全線下挫。但拋售勢頭出現止跌跡象，多隻股指全天低位震盪，港股甚至由跌轉漲。

除日本之外的 MSCI 亞太股指（MSCI Asia Pacific Index）跌 0.1%。日經 225 指數低開 1.3%，收盤跌 0.5%，報 21292.29 點。東證指數低開 1.1%，收盤跌 0.3%，報 1703.80 點。韓國首爾綜指低開 0.9%，收盤跌 0.2%。澳洲 S&P/ASX 指數低開 0.6%，收盤跌 0.13%。

港股是個唯一的例外。港股今日結束 4 天的假日重新開市，恆生指數開盤跌 0.55%，騰訊控股跌 1.22%。午後，港股由跌轉漲，恆生指數盤中漲近 0.5%，恆生國企指數漲幅擴大至逾 1.2%。

富時中國 A50 指數期貨低開 0.5%，此後低位徘徊，當前跌 0.47%。

日元等避險資產價格上漲，公債價格基本持穩。日元幾乎持平，美元 / 日元跌至 105.95 水平，昨日上漲 0.3%。基準十年期美債殖利率升至 2.74% 一線。黃金上漲逾 1%，至 1340 美元 / 盎司一線。

華爾街見聞提及，隔夜，受亞馬遜、特斯拉等龍頭科技股重挫約 5% 影響，美股暴跌，創 1928 年大蕭條時代以來的最差 4 月開局。

標普跌超 2%，收於 2 月上旬以來最低點位，並自 2016 年 6 月以來首次收於 200 日均線下方, 不到 2 個月再度跌入技術位盤整區間, 11 個主要板塊中有 10 個板塊都跌入回調區間。納指跌約 2.7%，道指收跌超 450 點，盤中一度跌超 700 點。

外圍市場情緒顯著偏空，CBOE VIX 指數一度跳漲 18%，至 23 高位。

為何股市慘遭拋售

談及美股暴跌的原因，QMA 證券投資組合經理 Ed Keon 認為，市場波動性的驅動因素是投資者對貿易戰的恐懼、科技股面臨的問題，以及包括朝鮮問題等其他一些因素的綜合作用的結果。這很正常，是市場對風險的常規反應。

Haverford Trust 首席投資官 Hank Smith 認為，與中國宣布關稅措施有著莫大的關係。儘管中國徵稅動作較小，但就怕它升級。」我們不知道中國的關稅報復行動是不是止步於此，但看起來貿易戰已經從口水戰升級到真正動手了。」

Hank Smith 同時指出，科技股與網路板塊的疲軟仍然是投資者關心的主要問題之一。這些股票在過去一年內已經獲得了巨大的漲幅，但任何時候白宮盯上它們，其表現通常都不太好。這就是現在正在發生的狀況。

受貿易戰擔憂情緒影響，全球股市創出了兩年多以來最糟糕的第一季表現。

當前，投資者對財報季基於一絲希望，渴盼上市公司財報能給股市帶來一些緩衝。

『新聞來源／華爾街見聞』