【港股解碼】中遠海發公佈全年業績，較前年升近一倍，貿易摩擦對公司影響不大？

中遠海發（02866-HK）公佈全年業績，錄得毛利34.08億元，較前年升近一倍，公司董事總經理劉沖稱，主要由於集裝箱租賃市場復蘇帶動業務增長以及集裝箱製造效益大增所致。公司董事總經理劉沖、副總經理明東以及總會計師張銘文等公司管理層出席記者會，解答記者提問。以下為現場實錄：

Q1:貿易戰對公司業務有無影響？

劉沖：在中美貿易可能存在磨擦的背景下，航運租賃業務方面，租金是長期穩定的，在租期內不會受航運運價形勢的影響。同時我們覺得兩個國家會保持相對理智，雖然前景不算明朗，但發生真正大規模貿易摩擦而導致航運市場形勢急轉直下的可能性不大，可能一些短期的經營性租賃價格有所下調，對於航運業務更多看中的是長期經濟形勢。

Q2：前些年市場上對於集裝箱的新箱製造需求有所萎縮，而今年開始復蘇後，公司預計市場需求未來還會有進一步增長嗎？

劉沖：新箱製造需求方面，每年市場正常需求量在250萬TEU至300萬TEU之間，但每年會有波動，如2016年僅有170多萬TEU，但2017年有330多萬TEU，平均下來也差不多在平均數範圍內。這與全球集裝箱的使用壽命也有關聯，全球約有3000萬TEU集裝箱，平均使用壽命約在12至15年，加上每年新增業務增長，都會有需求在。去年需求量大一定程度是對2016年偏低需求的彌補，預計今年需求會恢復到正常年份。

Q3：自金融海嘯之後，環球航運業受很大打擊，公司對行業前景如何看待？

劉沖：目前全球範圍內，航運仍然是最經濟的貨物運輸方式。全球貿易趨於活躍，航運業未來發展也會繼續加強，但隨著中國產業升級以及東南亞製造業發展，全球貨物流向可能會改變，但貨物貿易總量會繼續增加，所以我們對航運業未來前景保持樂觀。

Q4：公司派息策略如何？

張銘文：公司一直對派息十分重視，目前由於重組，公司在積極進行利潤結構調整，為未來分紅創造積極條件。

文：鄒舒惠

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