高雄銀今年專注行動支付、外幣放款 盼大股東高雄市政府現增

高雄銀行 (2836) 甫公布去年營運狀況，過去受慶富案等因素波及，導致盈餘表現差強人意。然高銀表示，慶富案不利銀行因素現已全數擺脫，預計今年第二季營運狀況將明顯改變，除將朝穩健成長方向前進，業績也有望提升。高銀總經理王進安說，今年主要重心將放在行動支付、外幣放款兩大目標，更希望大股東高雄市政府藉由現金增資方式支應，增加資本，將股本往上升。王進安說，高銀小歸小，但這幾年資本額從 7、80 億元到現在超過 100 億元，達一定規模，淨值也往上，唯一要加強的就是資本形成，最快方式就是「現金增資」，強調資本擴大，放款等業務才會跟著放大，因此現階段積極尋求有 43% 股份的大股東高雄市政府，希望市府能以現金增資方式支應，讓資本增加，並將股本往上升。



高銀去年完成 18 億元現金增資，至今仍有資本缺口，預計今年將發行 30 億元有到期日次順位債、10 億元無到期非累積次順位債充當第一類資本。王進安認為，如 資本額能再多，假設達 200 億元，相對風險承擔能力及推廣其他業務等成績就會增加。



高銀目前金融帳戶數共約 80 萬，其中約 5 萬為法人團體等公司，高銀副總經理徐翠梅說，高銀優勢是有一個信用良好的大股東高雄市政府，能透過各種策略合作增加客戶往來，如高雄市政府所屬機關學校薪資轉帳都在高銀，接下來也將積極推商業放款，並祭出優惠，希望各公司行號能來開戶，藉此衍伸財富管理、放款等業務。



面對行動支付世代到來，王進安說，今年高銀其中重點就是拓展行動支付業務，目前除已與街口支付合作綁定信用卡外，最快今年 6 月也會完成綁定金融帳戶，不僅如此，今年還會陸續與 Line Pay、台灣 Pay 等合作，拓展客戶，提升行動支付普及度。



王進安表示，另外一大重點是外幣放款，台灣現在外幣放款淨利差約 1.0% 左右，認為外幣放款都可達 1.43% 以上，台幣將持續加強招攬美元存款，並積極爭取國際聯貸，提升外幣放款比重，預計今年外幣放款將朝目標從 190 億元提升至 240 億元努力，增加利率較高外幣債券部位，調整獲利結構。



高銀最後強調，盈餘現階段看來仍受過去慶富案等因素影響，但現在已完全擺脫，各項計畫也都正在積極運作改善，多項業務也努力推廣，高銀業績將朝穩健方向前進，預估今年第二季開始營運成績就會有明顯的改善。



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