黃金創下2011年以來的最佳表現 連3季價格上漲

看好黃金的投資者，在 2018 年有許多理由值得開心，黃金的現貨價格連續三季上漲，為 2011 年以來未見的，而基金持有的黃金量為 5 年來最高的，此外，由於美國政府最近的外交與貿易政策風險，可能提升黃金的避險需求。

黃金現貨價格連續三季上漲

根據彭博數據，在倫敦時間上午 7 點 54 分，現貨金價為 1323.92 美元，本季上漲 1.6％，與上一季成長相似，2017 年第 3 季黃金現貨價格則是增長 3.1％，即使聯準會再次進行升息，依然沒有阻檔黃金價格的上漲。

由川普所帶領的美國政府，選擇與盟友以及敵人進行一系列的貿易鬥爭，投資者對於華爾街開始出現的股市動盪感到不安，黃金成為避險的好選擇，因此帶動價格上漲。

而同時間，儘管韓國的地緣政治風險可能稍有緩解，但川普選擇 John Bolton 擔任新的國家安全顧問，這激發人們猜測美國對伊朗可能使用更強烈的手段，所以下一季金價和原油價格可能進一步上漲。

澳盛銀行周四在報告中指出，「新任命的官員，對外交事務將展現更強硬的立場」，報告中指的是 John Bolton 以及新任國務卿 Mike Pompeo。「而最明顯的影響是，黃金的避險買盤將成長，而地緣政治風險不斷增加，也引發對石油市場供應問題的擔憂。」

根據彭博社數據，本月交易所持有的金條產品達到 2268.6 公噸，這是自 2013 年以來最大的量。美元自去年 12 月 31 日以來幾乎下跌了 3％，而全球股票可能呈現 2016 年初以來，第一次的季度下跌。

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