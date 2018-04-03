減稅贏得「政治分」？川普支持率突破50% 超過同期歐巴馬

摘要：持續低迷的支持率一直是困擾川普的一塊心病，不過，因為經濟向好和稅改等因素，川普的支持率最近出現了轉機。然而，和經濟發展緊密掛鈎的支持率能否通過 11 月中期選舉的大考，依然存在不確定性。

川普一直以來低迷的支持率似乎出現了轉機。

據美國民意調查公司拉斯穆森報導（Rasmussen Reports）跟蹤的每日總統支持率數據，4 月 2 日周一，川普的支持率超過 50%，超越其前任歐巴馬同一時期的支持率。

在 2010 年（歐巴馬首個任期第二年）4 月 2 日，歐巴馬的支持率為 46%。

據美聯社和 CNN 的數據，支持川普的民眾主要因為經濟向好和稅改等因素支持他。

從就任以來，川普和歐巴馬的支持率都呈現出下降趨勢，但在支持率上，歐巴馬一直對川普形成壓制態勢。

轉機出現在就任一年後，兩人的支持率越來越接近，呈現出犬牙交錯之勢，川普的支持率數次突破歐巴馬的支持率。

上一次川普支持率觸及 50% 還是在今年 2 月 27 日，目前他的支持率維持在 47% 至 50% 之間。

在美聯社的民調中，川普在 3 月底的支持率一度達到 42%，為 11 個月來的最高點。在 2 月，這一數據僅為 35%。

之所以會產生較大差異，主要源於兩家民調機構的抽樣方法不同。美聯社採用的是電話抽樣法，而拉斯穆森報導的抽樣方法是網路隨機抽樣。

為什麼川普的支持率近來一路上行？

在美聯社的民調中，多數民眾支持川普是因為美國經濟表現良好，在 CNN 的民調中，民眾之所以認可川普則是更多地因為稅改。

美國第一季 GDP 增速為 2.9%，相比前值 2.5% 有明顯提速。

通常來說，執政黨會在中期選舉中丟掉一些席位，甚至丟掉參眾兩院多數黨的地位，由於難以獲得國會支持，總統也將成為「坡腳總統」。對今年的中期選舉，美國民主黨志在必得。

不過共和黨內認為，川普的支持率同經濟形勢密切相關，如果美國經濟持續保持強勁，那麼共和黨在今年 11 月的中期選舉中，依然可能有樂觀的表現。

《紐約雜誌》分析認為，川普受到民眾歡迎主要原因還有以下幾點：首先，美國民眾逐漸適應了川普的處事方式；第二，川普的政策的確受到民眾尤其是底層民眾的歡迎，因此不論白宮多麼混亂、有多少醜聞，民眾都不再關心；第三，川普的反對者由於媒體製造假新聞等因素已經失去了戰鬥力。

『新聞來源／華爾街見聞』