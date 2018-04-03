【異動股】5G概念股全線反彈 長江通信(600345-CN)漲停

臨近午盤，5G概念股直線拉升反彈，截止發稿，長江通信(600345-CN)漲停報29.27元，友訊達(300514-CN)漲停報42.91元，匯源通信(000586-CN)漲7.21%報15.32元，東方通信(600776-CN)漲3.11%報6.63元，麥捷科技(300319-CN)、武漢凡谷(002194-CN)、烽火通信(600498-CN)等多股跟漲。

消息面上，近日，中興通訊聯合中國移動廣東公司在廣州成功打通了基于3GPP R15标準的電話，正式開通端到端5G商用系統規模外場站點。除了中移動，中興通訊也在全球範圍内與多家運營商一起推動5G技術的驗證和試驗，加速商用部署。截至目前，中興通訊已經與中國電信、中國聯通、Telefonica、意大利Wind Tre、比利時Telenet、VEON、白俄羅斯velcom、馬來西亞U Mobile，韓國KT、Ooredoo等20多家運營商簽訂了5G戰略合作協議，開展全方位的技術和産業合作。

長城國瑞證券認為，5G網絡的部署將使通信設備行業直接受益，其中無線接入類通信設備受到的影響尤為明顯。

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