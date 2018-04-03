重返花蓮 漫步縱谷感受溫暖人情

【撰文｜曹憶雯 攝影｜王星鑑】

經歷過地震，花蓮的山海依舊美麗，隨著春天到來，縱谷正進入一年中最繽紛的時節，循著縱谷廊道鋪陳的十多個城市與鄉鎮，花開得燦爛，水果正豐收、稻浪隨風搖曳，像在歡迎旅人到來，我們此行走訪花蓮市、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉和富里鄉，捎來溫暖的在地人情與美食將為你帶來滿滿的元氣。

美好花生 吃過就愛上，真心誠意伴手禮

鳳林熱賣的美好花生醬，酥脆濃郁、小顆粒的台南九號花生香，令味覺深深眷戀。從鍾媽媽手工炒花生到正式命名的「美好花生」，創始人鍾順龍是攝影藝術家，鳳林老家經營農具機械多年，父親是專業職人，母親閒暇之餘就務農，她的手炒花生撫慰許多年輕遊子的心，也讓鍾順龍體認家鄉鳳林是食物文化的淵源，返鄉後，便以藝術家要求完美的信念，研製一系列自然、健康的花生產品。不妨來到田間小賣鋪，品嚐熱熱花生湯，選購包裝別緻的花生醬與花生油，感覺像完成一件重要的大事。

店家資訊

花蓮縣鳳林鎮中和路 46-1 號

03-876-1330

https://www.facebook.com/goodeatssfans/

10:00∼17:30 (週一公休)

花生湯 50 元、花生醬 (顆粒或滑順)250 元、百分百美好花生油 350 元、台南選九號炒花生每瓶 80 元、鹽酥花生仁 130 元

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四代務農 媽媽的三合院，品鄉村好味道

座落在田園間的「四代務農」，凝聚了一家人的情感，原來在外地開餐館的王義明，11 年前帶著妻子與年幼兒女返鄉，將老家古厝整頓後，賣起鄉村風的農家菜。漫步三合院後方的一大片菜園，7、8 種冬季蔬菜長得鮮綠茂密，客人預約後，妻子游秀琪就來現採鮮蔬，等著王義明大火快炒，為遠到的客人烹煮一桌子暖心暖味的素樸佳餚。懷舊的房舍和蟲鳴鳥叫的院落，保留歲月的痕跡，阿嬤櫥櫃、阿公長椅凳、手製國旗，讓城裡來的孩子看著新鮮有趣。除了傳承客家料理古早味，「四代務農」也不斷尋覓新食材開發創意料理，例如調味絕妙的洛神燒鮮魚，和滷豬腳、菜脯蛋、五花肉酸白菜湯一同上桌後，鹹香撲鼻的氣味，令人垂涎。

店家資訊

花蓮縣鳳林鎮大忠路 1 號

0921-750-866 (用餐請先電話預約)

https:// www.flfood.com.tw

11:00∼14:00, 17:00∼20:00

四菜一湯，每人份 300 元。

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明里 1 3 號驢行 田野稻浪中的老菸樓

水田中佇立的菸樓，古樸典雅，這種大阪式建築的外型酷似日本太子的帽子，又稱太子樓，明里村的製菸歷史可追溯至日治昭和年間，菸業式微後，村裡至今保留五幢菸樓。過去在羅山村經營民宿的周妤潔，4 年前在中央山脈山腳下打造鄉村風情的「明里 13 號驢行」民宿，並承租村民黃新興擁有的 13 號菸樓，費時 8 個月改造，讓建於 1967 年、閒置 27 年的樓房，轉型為旅行食堂，作為展覽、用餐和體驗空間，周妤潔說：「歡迎來各地的朋友來感受緩慢閒居的農村生活」。

周媽媽以實際行動支持女兒，使用自家有機黃豆製成豆漿，推出豆漿鍋美食、客家豆漿菜包體驗課程，她說：「富里鄉出好米，我又是客家人，所以用富里鄉糯米粉、段木香菇，加上蘿蔔絲、肉絲、蝦仁和豆漿一起製成菜包，再以柚子葉鋪底增添風味，希望將富里好米推廣出去。」

店家資訊

花蓮縣富里鄉明里村 1 鄰 13 號

03-883-1589、0916-831589

https://www.facebook.com / 明里 13 號驢行鄉村民宿 - 331506237006621/

9:00～21:00

菜包體驗 6 人開團，每人 250 元 (帶回 3 個)，體驗約 2 小時； 自助餐 10 人開團，每人 350 元；在地食材豆漿鍋 4 人開團，每人 350 元，用餐體驗請一週前預約

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來源：《行遍天下》 2018 年 4 月

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