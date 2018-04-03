【撰文｜Patti 攝影｜蔡孝如】

親手製作繽紛彩虹蛋糕，實現藍帶小廚娘夢想

在烘焙業界頗富盛名的易烘焙 DIY EZ BAKING，成立近 3 年，清新粉綠和潔白自在的透明氛圍裡，不藏私地傾囊相授藍帶等級的甜點製作技術，透過自身雙手最真的感觸，讓烘焙變簡單了，帶人找回最純淨美好的感動，打開許多男女小廚娘的天份。

三位藍帶學院老師坐鎮

目前有台北信義店、新北三重店和新竹店等 3 家分店的易烘焙，可說是台灣第一家最早由藍帶主廚帶領坐鎮製作的 D I Y 烘焙坊。由 Tiffany、Perry、Yumi 三位熱愛烘焙的女生共同開設，起初她們每個人在各個不同領域，因為愛玩烘焙而相識相惜，而彼此這一甜蜜的玩味，至今已有 20 年之長，在不斷進修下，領有不少專業烘焙師資證書，更飛去日本和法國的藍帶學院上課學習，在畢業後，原本只想讓自己和朋友有一處能盡情做蛋糕的大廚房，卻在每天玩烘焙時，看別人製做而非常享受那份幸福和成就感，於是開起烘焙 DIY 製做坊，無遠弗屆吸引許多同好慕名而來。

愛心夢幻的烘焙樂園

以最專業的師資群，將心比心的反覆測試出完美比例的食譜，設計出難易各有千秋的甜點和大家分享，多元的從餅乾、杯子蛋糕、瑪德蓮到磅蛋糕、戚風蛋糕、蛋糕捲和夢幻彩虹蛋糕、泡泡公主等三十多種選項，更因相信好的原料才能做出好的蛋糕，而堅持高貴地使用法國依思尼動物鮮奶油、藍鑽的杏仁粉與杏仁角、日本梅園的橙皮、法芙娜可可粉、可可貝瑞巧克力等最好的材料，並設計將所有烘焙器具和觀看流程做法的 iPAD 都放在專屬座位，輕鬆做出秒殺點心。每個月還會邀請烘焙名師開設課程，像是抓寶甜甜圈饅頭、彩虹千層蛋糕、造型戚風蛋糕 + 翻糖捏塑造型、立體法式玫瑰花等，提供第一次學甜點手藝的人，更多玩美廚房易烘焙的空間。

自我療癒之旅

台北市信義區信義路四段 265 巷 5 弄 3 號

02-2706-0000

易烘焙 d i y E Z b a k i n g 信義店 https://www.facebook.com/ezbakingdiy88/

9:30～21:30

夢幻彩虹蛋糕 / 6 吋 690 元 / 一人製作 2.5 小時 (第 2 位同行者需低消 99 元享茶水。3 人同行至少需兩人 DIY，5 人同行需 3 人 DIY，以此類推。)

來源：《行遍天下》 2018 年 4 月

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