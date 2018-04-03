【大行報告】交銀指中行(03988-HK)管理層料今年Q1淨息差拉闊

內地四大銀行已分別在3月下旬公布2017年全年業績，其中中國銀行(601988-CN)(03988-HK)按年多賺4.8%，交銀國際直言符合理想，又指出中行非利息收入下跌的情況，已由淨利息收入及較低的少數股東權益填補，又指出若撇除出售南商的一筆過收益，中行的撥備前營運利潤錄得10%增長。

交銀又指出中行不良貸款率按年下跌，同時逾期貸款餘額亦較上半年回落，促使資產質素保持穩定，又指出中行受惠於較高的資產回報，帶來淨息差拉闊。

交銀進一步指出中行去年不良貸款率下降了1個基點至1.45%， 惟按季上升4個基點。交銀估算在2017年中行的不良貸款生成率為79個基點，較2016年的68個基點為高。交銀引述中行管理層指出，中行去年第四季不良貸款率上升，與季度處置款項撇賬有關。惟交銀亦指出，中行是內地四大行中，唯一一間不良貸款生成率上升，及撥備覆蓋率下跌的大行型銀行。

在2017年中行的淨息差拉闊了1個基點至1.84%，其中平均利息生成資產回報率上升1個基點，與較高的銀行間資產回報率較商，同時客戶存款利率下降有關。縱使在去年第四季淨息差受到交易安排及更改會計制度，導致中行淨息差按季下跌，惟中行管理層相信淨息差在今年首季會進一步拉闊。

在2017年中行的手續費收入按年增加了0.03%，是四大行中唯一一間錄得增長，其中銀行卡及結算收入上升，可是來自信貸承擔費用則下降。海外收費收入並未受到當地監管機構更改影響，同時強勁的匯兌收入對手續費收入帶來支持。

截至去年底中行的核心一級資本充足率按年下跌0.1個百分點至11.15%，同時風險加權資產則上升8%，按季上升1%。當農業銀行(601288-CN)(01288-HK)完成A股定向增發後，中行的核心一級資本充足率為四大行中最低，或會面臨壓力。

交銀予中行H股目標價為5.8元，評級為「買入」。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)