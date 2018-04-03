隆基泰和智慧能源控股有限公司公布2017年全年業績

收益及溢利分別大增 59.2% 及 162.7%

智慧能源及太陽能業務成為主要收入來源

香港 2018 年 4 月 3 日電 / 美通社 / --

亮點概覽

以成為「中國領先的智慧能源綜合服務商」目標，完善智慧能源線上線下的産業生態格局

出售了門窗及建設、工程業務非主營業務，集中資源發展智慧能源及太陽能業務

智慧能源及太陽能業務取代土地一級開發業務，成為收益及溢利的主要來源

財務摘要

截至 12 月 31 日止全年 2017 年 (千人民幣) 2016 年 (千人民幣) 變動 (%) 收益 897,902 563,913 59.2% 毛利 260,480 68,443 280.6% 公司擁有人應佔溢利 135,197 51,456 162.7%

中國領先的智慧能源解决方案提供商 -- 隆基泰和智慧能源控股有限公司（「隆基泰和」、「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」，股份編號：1281.HK）欣然公布其截至 2017 年 12 月 31 日止十二個月（「年內」）之全年業績。

年內，本集團之收益為人民幣 897,902,000 元（2016 年：人民幣 563,913,000 元），本公司擁有人應佔溢利為人民幣 135,197,000 元（2016 年：人民幣 51,456,000 元），與去年同期相比分別增長 59.2% 及 162.7%。收益及溢利增加主要由於本集團智慧能源及太陽能業務，特別是戶用系統的收益及溢利增長所致。

本集團的智慧能源業務，主要以工業、商業、住宅、公共機構等客戶的需求出發，依托自主研發的隆基泰和智慧能源綜合運營雲平台，致力於智慧能源最後一公里解决方案，為客戶提供基於冷、熱、電、氣、光伏等多種能源的全方位智慧能源綜合利用服務。

於 2017 年本集團圍繞成為「中國領先的智慧能源綜合服務商」的目標，順應市場發展，繼續完善智慧能源線上線下的産業生態格局，建立了雲平台的五個標準管控系統，為本集團後續大規模推廣智慧能源業務奠定了良好基礎。在智能運維、售電交易、增量配電網等方面均取得了突破進展，特別是作為本集團智慧能源多能互補重要組成部分的戶用分布式光伏系統，在 2017 年度得到了飛速發展，取得了不錯成績。

此外，於上半年，本集團出售了門窗及建設、工程業務，處置上述非主營業務能使本集團更集中資源發展智慧能源及太陽能業務。

年內，智慧能源及太陽能業務之收益為人民幣 655,948,000 元（2016 年：人民幣 41,624,000 元），本公司擁有人應佔溢利為人民幣 118,894,000 元（2016 年：人民幣 26,621,000 元），為本集團貢獻了 73.1% 及 87.9% 的收益及溢利。智慧能源及太陽能業務取代土地一級開發業務，成為本集團收益及溢利的主要來源。

展望未來，隆基泰和董事會主席兼行政總裁魏强先生表示：「2018 年，本集團將順應能源行業發展趨勢，以技術研發創新為核心，以電、光伏、熱等多能互補資源的拓展為基礎，以工商業企業及居民用戶的需求為導向，積極穩步推進智慧能源線上、線下業務的同步發展。」

「一方面，本集團將通過投資、併購等方式，積極拓展電、光伏、熱等領域的投資，參與國家增量配網相關項目的投資、建設和運營管理，搶佔優質的配電網資源，獲取穩定的配電服務收益；繼續大力推廣戶用光伏系統，擴大戶用系統在全國的市場佔有份額；同時，利用戶用系統的市場渠道和銷售系統，參與中國北方供暖區域的煤改清潔能源業務，並視市場機會參與城市集中供熱項目的投資，獲取相關銷售及投資收益。」

「另一方面，本集團將繼續加强在雲平台的科技研發投入，以雲平台為依托，將用戶的能源數據實時上傳到雲平台，集成大數據，挖掘大數據價值，為用戶提供智能運維、能源交易、能效分析、諮詢管理乃至能源金融、能源大數據等其他全産業鏈服務。通過以上方式，以將本集團打造為國內最具規模的智慧能源雲平台運營商。」

隆基泰和智慧能源控股有限公司：

隆基泰和智慧能源控股有限公司（股份代號：1281.HK）是中國領先的智慧能源解决方案提供商。依托獨有的智慧能源雲平台科技體系，隆基泰和智慧能源致力於能源消費需求端及供給端的平衡拓展，主營業務包括智能運維、電力交易、清潔能源，及其他增值服務，為能源消費者提供全方位智慧能源解决方案。

詳情可參閱公司網站： www.longitech.hk