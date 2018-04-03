清邁雪冰「泰」 上癮融化少女心

【撰文｜Patti 攝影｜蔡孝如】

凡吃過必嘖嘖稱奇、愛不釋口的 Cheev i tCheeva，宗旨是活在當下，每天快快樂樂。而以此為命名信念的開創人為一位 20 幾歲的泰國女生 Pair，因為一次韓國旅行發現傳統雪冰 (Bingsu) 而深愛不已，於是便在家鄉清邁開始自創藍納泰式風味雪冰，在短短 2 年多即造成人氣話題，拓展至 4 家店。

旅程中的因緣巧合也延續到台北店老闆小朱身上，當初從紐約搬到清邁定居的他，第一次到 Cheevit Cheeva 吃了雪冰後就上了癮，於是每個星期全家都會光顧吃上好幾碗。不過常回台灣後，因為吃不到而特別想念下，便引進來台，成為全球海外第一家分店。

為承襲正宗原汁原味， 奇維奇娃 Cheev i tCheeva Taipei 從空間營造，就百分百依清邁的風格設計打造，自然系的小清新裝潢，有著綠意盎然的植栽點綴，和半開式戶外倚窗區。

琳瑯滿目的雪冰冰酥，以牛奶冰為基底，再加上各式調配的新鮮食材，堆成如小山丘般的可愛吸晴模樣，還貼心分有個人獨享版和親朋好友分享版。當中鎮店招牌「泰式皇家紅茶冰酥」，如雪般綿密口感的泰奶冰，拌著內藏的仙草凍、黑豆、自製鮮奶油入口，或是淋上煉乳、舀上珍珠和香烤杏仁片一起品嚐，都有著剛剛好的甜蜜滋味。

而台灣才有的限家款「蛋黃火山熔岩蜜糖吐司」同樣是必點款，鹹蛋黃加上甜甜蜜汁醬香草冰淇淋，味蕾層次豐富；再來杯用 Pair 娃娃圖像杯子裝盛的草莓提拉米蘇冰蘇、奇娃天堂樂園或是泰式奶式，都讓人瞬間像是飛到泰國般快樂！

店家資訊

台北市大安區光復南路 240 巷 23 號

02-2776-9055

http://cheevitcheevacafe.com

奇維奇娃 https://www.facebook.com/CCVTaipei/

12:00～22:00(最後點餐時間 21:00)

泰式皇家紅茶冰酥／獨享版 220 元、分享版 290 元；蛋黃火山熔岩蜜糖吐司／分享版 270 元、草莓提拉米蘇冰蘇／180 元

來源：《行遍天下》 2018 年 4 月

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