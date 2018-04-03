最萌身高差的夥伴 咖啡要你站著喝

【撰文｜曹憶雯 攝影｜蔡孝如】

台北街頭快速竄紅的微型旋風有何魅力？走一趟台北首家立食咖啡「COFFEE：STAND UP」，待上個小時，看看咖啡職人一日的辛苦與幸福，心中自會有答案。身為台北立食微型咖啡館的先趨，「COFFEE：STAND UP」雙主人喬壹和草莓「不是在咖啡館工作，就是在咖啡館喝咖啡。」咖啡館是兩人生活的延伸，因為喜歡咖啡，每天上班都像在放假。

最佳拍檔喜歡咖啡各種美好

這對咖啡夥伴一開始的默契也不完美，但兩人為了「想把咖啡做到最好」的共同理念，放下執念，相互了解，歷經短暫磨合期，成為現在的最佳拍檔。草莓說：「我們開店的憧憬，就是希望做出自己喜歡的味道」，COFFEE：STAND UP 今年邁入第 5 年，擁有 185 公分模特兒顏值的喬壹，負責進豆、挑豆、烘豆；身高 155 公分的可愛草莓，就努力把咖啡及行政做好。

每天泡咖啡就像放假好心情

兩人都愛咖啡，也煮一手好咖啡，今天心情如何？想喝什麼樣的咖啡？進門抬頭看看小黑板上的手寫 menu，迅速完成點餐，幾分鐘後，香味開始飄出，無論熱熱的拿鐵、冰涼的小杯加牛奶或者肯亞手沖黑咖啡，都在最佳時刻送到面前。

巷弄間的美好風景

走進狹長的小店，所有東西都在留住客人，觸感厚實的長吧台、大地綠的留白牆面、磨豆機的聲響、咖啡機的蒸氣、門外兩張舊時代的小學木椅，凝聚成溫暖人心、微型咖啡館特有的魔力。為了有效控制成本，捨棄華麗裝潢、昂貴機器，喬壹說：「我們努力回歸咖啡好喝的本質，在進貨、烘焙等前置作業投入許多精神，希望以兩人的技術和服務，為客人提供一杯真誠的好咖啡。」

從「喝咖啡」到「我想來咖啡館找朋友聊天」，日子久了，COFFEE：STAND UP 客人間，開始有了互動，咖啡館慢慢成為人與人交流的據點，累積成巷弄的美好風景，草莓說：「我的生活就在這裡，透過和客人聊天，不出門也能開拓視野。」

推薦 1 店內不只裝潢簡單，咖啡杯也用最簡單的玻璃容器，即使如此，每杯手沖咖啡仍然不減風味。

推薦 2 喜歡咖啡加奶，就點拿鐵，或是另一款 Espresso 加 2oz 牛奶的「小杯加牛奶」。

店家資訊

北市大安區延吉街 131 巷 33 號

02-8772-6251

COFFEE : STAND UP

https://www.facebook.com/coffeestandup/

8:00∼19:00 ，週一公休

拿鐵 100 元、小杯加牛奶 (Espresso2oz Milk)80 元、手沖單杯 100 元起

座位：吧台 8 個站立位、店內 7 個座位、門口 2 個座位

來源：《行遍天下》 2018 年 4 月

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