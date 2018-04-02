永豐金控強化公司治理 新任法遵長林淑閔就任

永豐金控 (2890-TW) 去(2017)年歷經一連串弊案風波後，今年進行大規模組織重組，力求洗心革面，永豐金今 (2) 日宣布，為落實強化法遵的目標，新任法遵長林淑閔已於 4 月份正式就任。

永豐控表示，永豐金控去 (2017) 年完成「公司治理檢視與改善專案」，為提升公司治理效能，在強化法遵部分，具體行動方案為盡速推動法遵與法務功能的獨立運作，同時消弭人員兼職情形，提升訓練深度與強度，以形塑遵法新文化。

永豐金控總經理朱士廷表示，林淑閔在公司治理及法遵領域豐富的工作經驗，必能將理論與實務做有效的結合，為永豐金控打造高效且具備獨立性的法遵部門。林淑閔專任金控法令遵循處處長，將有效強化母子公司間法遵部門之獨立性運作；並將法遵部門從被動的內控把關者，轉型成為內部積極的企業夥伴角色，為永豐金控形塑遵法的新文化。

永豐金控指出，林淑閔為律師高考及格、曾任執業律師，也曾任富邦金控秘書處處長、總機構法令遵循主管；海基會法律處處長、主任秘書及副秘書長等職務。2013 年曾獲得亞洲公司治理協會頒發第一屆「公司秘書」獎項 (Asian Company Secretary of the Year Recognition Awards 2013)，為少數獲此殊榮的台灣金控從業人員。