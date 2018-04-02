上櫃公司2017年財報 34家賺逾1個股本 創新高

櫃買中心彙整上櫃公司 2017 年度財務報表，共計有 34 家公司每股稅後純益超過 10 元，創新高；共計有 97 家公司每股稅後純益超過 5 元，也是歷年最佳。其中全銓 (8913-TW)EPS 達 36.95 元居冠，精華 (1565-TW) 則以 31.52 元居次。

櫃買中心指出，除華美 (6107-TW) 外，751 家上櫃公司 2017 年度營收約 2 兆 883 億元，年增 1305 億元，年增率 6.6%；稅前盈餘 1442 億元，年增 141 億元，年增率 10.8%。

至於獲利成長前 3 名的產業，依序為半導體業成長 166 億元、金融業成長 32 億元及建材營造業成長 15 億元。

在每股稅後純益部分，櫃買中心統計，上櫃公司 2017 年度每股稅後純益超過 10 元的公司計有 34 家，每股稅後純益介於 5-10 元的公司有 63 家，每股稅後純益介於 2-5 元的公司有 154 家，每股稅後純益 2 元以下且仍有獲利者有 293 家，總計整體獲利公司共計 544 家，占全體上櫃公司 72.4%。

櫃買中心表示，上述統計數字顯示，上櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司，值得投資人留意。投資人需投資決策參考時，可至櫃買中心網站查詢上櫃公司每股稅後純益排名資訊，或是利用公開資訊觀測站「財務報表專區」、「財務比較 E 點通」、「財務重點專區」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料。