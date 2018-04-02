【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

台股上衝下洗，挑戰 11000 失利，季線支撐再度失守！

今天台股早盤開高，但十點半過後，往平盤以下做震盪，往下貫壓，行情轉為弱勢，不僅 11000 整數關卡挑戰失利，10900 關卡亦失守，再度失守十日線、及季線支撐，終場以小跌 31 點作收，收了一根帶上影線的小黑 K，今日指數失守了五日線、十日線及季線，而今日震幅有 87 點之多，而目前五日線與季線呈現死亡交叉格局，上檔有五日線、十日線、月線、季線的壓力，而下檔有半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1019 億，較上週明顯萎縮，顯示投資人信心依然站在觀望角度；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今日光電股跌幅 1.8% 最重，玻陶、油電然氣等跌幅也超過 1%，電子零組件、塑膠、橡膠、汽車、通信網路、半導體、其他電子、金融、航運、其他類等也均收黑。

至於上漲股則有化學、化學生醫、電器電纜、生醫、電機機械、電子通路、鋼鐵、建材營造、紡纖、觀光、水泥、貿易百貨、食品、資訊服務、造紙及電腦設備等。

電子權值股今日表現相對疲弱，電子三雄全軍覆沒，股王大立光因為蘋概股領頭地位恐遭可成篡位，股價午盤後跌幅明顯擴大，終場更大跌近 5%，並創 2017 年 7 月中以來新低。

至於台積電及鴻海則是平盤上下震盪，原本市場預期鴻海恐遭外資大賣壓，不過成交量未明顯放大，股價也沒有太大波動；台積電則是開平震盪收小黑。

不過生技、風電及顯卡持續見到買盤簇擁，其中生技股中就有慧智、安克、達爾膚、亞獅康 - KY、保瑞、寶齡富錦等亮燈漲停，柏登、金樺、天賜爾、心悅、泰福 - KY、東生華、生展、友霖、佰研、懷特、泉盛等漲幅也均超過 4%。

風電族群中鋼構及亞力開盤跳空漲停鎖住，上緯投控則續衝漲停，另外華城、大亞、東元、華新、春雨、信邦、世紀鋼等也收紅。

顯卡族群則以麗臺跳空漲停鎖住最強勢，映泰、微星、技嘉、撼訊、承啟等也收紅。