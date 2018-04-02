恒耀擬購廈門廠45%流通在外股權 可望挹注EPS 2.5元

汽車扣件廠恒耀 (8349-TW) 董事會決議，將以約 6400 萬美元，收購廈門子公司 BOLTUN BVI CORPORATION 之 45% 股權，完成後將持有該公司 100% 股權，以 2017 年該公司稅後純益約 1.25 億人民幣計算，恒耀將可增添認列約 2.5 億元的獲利，等於每股稅後純益將增加 2.5 元。

恒耀原先持有廈門子公司BOLTUN BVI CORPORATION之55%股權，BOLTUN BVI CORPORATION旗下持有廈門恒耀金屬有限公司、廈門同恒金屬有限公司、廈門安恒鋼材有限公司、廈門民恒機械有限公司及廈門艾司卡汽車零部件有限公司等5家公司，主要生產車用扣件及精密金屬零部件。

而BOLTUN BVI CORPORATION去年營收為7.7億元人民幣，稅後純益1.25億元人民幣，之前恒耀僅能認列55%的稅後純益，等股東會通過後，經過會計師查核，將可100%認列BOLTUN BVI CORPORATION之獲利。恒耀預估，此案預計將在第3季完成。

至於購買股權的資金，恒耀表示，將採部分自有資金及部分銀行聯貸來支應。

恒耀指出，中國車廠很多關鍵零附件，主要還是被歐、美、日等原廠所控制，2014年公司併購德國ESKA後，就可透過在中國生產，具有進口替代優，目前ESKA也將完成廈門產線建置，預計第2季將可投產出貨。