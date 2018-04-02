美中貿易戰干擾 上周外資全面賣超亞股 台股失血最嚴重

全球貿易戰持續延燒，恐慌情緒造成國際資金持續賣超亞股，法人今 (2) 日表示，上周除了印度之外，全數亞洲市場皆遭到外資資金淨流出，其中以與全球景氣連動度最高、流動性佳的台股失血最嚴重，遭外資賣超金額達 8.78 億美元。



不過，上周亞洲市場在內資力挺下，仍繳出不錯的漲幅，越南、南韓與印度股市分別大漲 1.81%、1.2%、1.14%，居亞股前三強，台股上漲 0.89% 同樣不俗位於前段班，至於泰國、印尼、馬來西亞周線則為負報酬。



摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，美中貿易戰延燒，市場雜音未完全去除前，國際資金做法轉趨保守。

從各項經濟數據來看，中國經濟成長動能持續在轉型，對出口的貿易依存度下降，中國出口占 GDP 比重，從 2006 年的 35.4% 大幅降至 2017 年的 18.5%，顯示中國整體產業在消費升級和金融產業深化等結構性轉型下，讓國內產業鏈供需更趨完善，投資人其實不用過度解讀。



羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 說，若美國最後真的對中國課以額外 25% 關稅，也僅約當占中國 GDP 的 0.1%，以及 2.2% 的中國整體出口金額，影響性並不如金融市場所想的劇烈。另外，一帶一路使中國產能輸出至海外，也有利經濟成長，讓中國更能夠應付此次美國貿易衝突的外部衝擊。

至於台股部分，安聯投信建議，投資人後市可觀察兩大指標，包括台股量能是否能放大、主流股的上漲動能是否改變等。若從外資期權部位合計來看，多單如能持續，則到 4 月 18 日結算前，台股應可先正面看待。