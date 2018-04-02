新增融資額「腰斬」 資本市場對金融科技的投資熱正在退潮

摘要：波士頓諮詢發報告稱，在經過了三年的繁榮期後，資本市場對金融科技領域的股權投資去年首次放緩，僅有 5.7 億美元資金流入，還不到此前兩年的近 12 億美元的的一半 。削減投資規模最猛的是風投。

「在經過了三年的繁榮期後，資本市場對金融科技領域的股權投資在 2017 年出現了凈放緩局面，凈投資規模還不到前兩年的一半，是 2012 年以來最低水平。」

全球諮詢業巨頭波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）在其最新發布的 2018 年資本市場金融科技報告中這樣寫道。

波士頓諮詢統計顯示，去年，大約有 5.7 億美元資金投向了金融科技企業，遠低於 2015 年（11.8 億美元）和 2016 年（11.9 億美元） 。

根據報告，減少金融科技投資力度最猛的是風險投資公司。而投資銀行們則加大了投資力度，對去年的金融科技新增投資貢獻度約為一半。其中，二三線投行大力增加投資額，一線大投行們縮減了投資規模。

去年，風投們對金融科技行業的新增投資僅為 3.8 億美元，而在 2016 年，相關數據超過 10 億美元。

與此同時，金融科技領域的投資交易數量也在大幅減少，去年僅有 70 宗，較 2016 年的 185 宗可謂銳減。

最受歡迎的科技公司是在 pre-trade。人工智慧、機器學習等領域的企業。這類公司贏得了去年資本市場金融科技公司投資總額的 39%。

關注執行、試圖讓交易過程變得更有效率的金融科技公司，在金融科技公司投資排行榜上位列第二，占到了 35%。發行股票和債券的「一級」領域獲得的投資最少，為 4%。

金融科技失寵了？

波士頓諮詢稱，在對金融科技投資規模下滑之際，投行等機構在探索該如何駕馭廣泛的普遍的科技變革。投行們還不斷要求金融科技公司提升利潤。

報告援引很多交易高管的觀點稱，區塊鏈、大數據和人工智慧等進展既有給行業帶來效益的潛力，也可能會造成動盪。

這份波士頓諮詢的報告意味著，外界對金融科技領域的觀點出現分歧。

花旗資金和貿易解決方案全球主管 Naveed Sultan 周一在行動通信世界大會上表示，金融科技領域的發展機遇是巨大的，這是因為所有人都希望變得更好。因此，如果金融科技公司如果能在價值鏈的某一環節做得比我們更好，成本更低，銀行有內在動機將那一環節交給金融科技公司。

據他介紹，花旗投資的幾乎每一個金融科技初創公司都與花旗的業務直接相關。他們已在金融科技領域投入很多時間，每年審核「上千個」初創公司，目前投資了「大約 30 個」初創公司。

『新聞來源／華爾街見聞』