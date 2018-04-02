近3週首見 美鑽井平台數量減 國際油價走揚

近 3 週以來，美國鑽井平台數量首見減少，加上外界預期，美國將重啟對伊朗的制裁，週一 (2 日) 國際油價走揚。

根據路透社報導，格林威治時間週一上午 6 點 57 分，西德州中級原油期貨上漲 0.4%，至每桶 65.20 美元；布蘭特原油期貨上漲 0.6%，至每桶 69.78 美元。

上海原油期貨上漲 1.1%，至每桶 416.7 元人民幣 (約合 66.39 美元)。

期貨經紀商 OANDA 亞太區交易主管 Stephen Innes 表示，無論美國政府廢除或維持與伊朗之間的核協議，國際油市對美伊之間的關係，仍感到緊張。

上週四，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告指出，截至 3 月 29 日當週，美國石油鑽井平台減少 7 座，至 797 座；這是近 3 週以來，首次出現鑽井平台減少的現象。

鑽井平台數量被視為原油產量領先指標，自 2016 年中旬以來，美國原油產量已增加近 25%，達每日 1,043 萬桶，超越沙烏地阿拉伯，直逼平均日產量 1,100 萬桶的俄羅斯。

值得注意的是，分析師認為，美中貿易戰緊張情勢升溫，也可能影響原油市場的看漲情緒。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國財政部於 4 月 1 日晚間，透過新聞稿宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類、共 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。