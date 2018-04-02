如何從打呼聲音，判斷是否罹患「睡眠呼吸中止」？

諮詢／羅武嘉（亞東醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）

採訪整理／張郁梵

新婚兩個月的晴雯最近上班總是恍神，還時常哈欠連連，熱心的同事見了忍不住關心，才知道原來晴雯的丈夫晚上睡覺都會打鼾，讓習慣淺眠的晴雯幾乎天天被吵到睡不著覺……

睡覺會打鼾是一件惱人的事情，尤其對枕邊人或同房室友而言，常令許多夫妻被迫分房，甚至因此離婚。不過，可別以為打鼾只是單純的噪音而已，國內曾有研究顯示，平均每 10 個睡覺會打鼾的人，就有 1～2 位患有「睡眠呼吸中止症」，嚴重者隨時會有睡眠時發生心絞痛、心肌梗塞、腦中風，甚至猝死的風險。

打鼾不只是發出噪音

嚴重者還會增加中風機率

睡眠呼吸中止症分為阻塞型與中樞型兩種，其中以阻塞型的病人居多，中樞型較不常見。亞東醫院耳鼻喉頭頸外科羅武嘉醫師說明，阻塞型睡眠呼吸中止症的患者在睡眠時，會因呼吸道軟組織塌陷，導致氣流阻塞，空氣無法正常的進入肺部，血中含氧量急遽下降。長期下來，為了應付缺氧的狀態，會對心肺造成額外的負擔，患者因此容易出現心律不整、高血壓、肺動脈高壓、心室肥大，甚至引發腦溢血、心肌梗塞、中風、半夜猝死等症狀，必須加以治療。

打鼾合併睡眠呼吸中止症，已經是 WHO 公認影響人類健康的十大殺手之一，會使罹患慢性疾病與肺炎的機會多 2～3 倍、得心血管疾病的機會多 7～8 倍，還會增加 2～5 倍的中風與癌症機率，甚至會引起性功能低下、攝護腺肥大等問題，以及增加睡眠中猝死的可能性。

羅武嘉醫師提到，原則上打鼾與阻塞型睡眠呼吸中止症，都與上呼吸道狹窄有關。打鼾是上呼吸道中軟組織的間歇性阻塞及軟組織振動所產生的聲響，而睡眠呼吸中止症則合併上呼吸道明顯阻塞與缺氧。

來源：《大家健康》 2018 年 4 月

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