綠皮香蕉含抗性澱粉，整腸、解便祕效果好？

諮詢／涂蒂雅（振興醫院營養治療科營養師）

李婉萍（榮新診所營養師）

採訪整理／梁雲芳

以往大家總愛吃黃色、成熟的香蕉來整腸、改善便祕，但網路流傳，沒有熟的綠皮香蕉含有較多抗性澱粉，整腸效果更好，且熱量更低，有助於減肥，真是如此嗎？腸胃不好的人，可以吃抗性澱粉嗎？

你聽過綠皮香蕉嗎？吃香蕉的時候，你喜歡挑整根都是黃色的、上面有黑點的、還是頭尾帶點綠色的呢？成熟的香蕉含有豐富的果膠、水溶性膳食纖維，能幫助排便，但網路流傳，尚未完全成熟的青色香蕉，比成熟香蕉含有更多抗性澱粉，不容易被人體消化，卻是腸道益生菌喜歡的食物，對整腸很有幫助。到底綠皮香蕉的整腸效果是否更好？抗性澱粉又是什麼？本文列舉 7 個常見的綠皮香蕉疑惑，請營養師為大家解惑！

Q1 什麼是「綠皮香蕉」？

正解》綠皮香蕉是指未成熟，摸起來有點硬，口感生澀的新鮮香蕉。

香蕉的整腸效果，不是只有斑點成熟的黃皮香蕉有用，未成熟的綠皮香蕉（又名「青皮香蕉」）通腸潤便效果同樣顯著。振興醫院營養治療科涂蒂雅營養師表示，依據國際香蕉熟成轉色程度，青皮香蕉是指第五級之前的香蕉，無論是中間呈黃色，頭尾兩端仍帶點綠色的頭尾綠香蕉，或觸摸起來生硬的綠皮香蕉，都屬未成熟的綠皮香蕉，口感生澀，甜度低，風味較差。

來源：《大家健康》 2018 年 4 月

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