洗腎病人飲食指南，健康菜單安心吃

諮詢／顏宗海（林口長庚醫院腎臟科主治醫師）

范純美（衛生福利部桃園醫院營養科主任）

夏子雯（新光醫院營養師）

採訪整理／林思宇

洗腎的腎友在飲食上有不少限制，有些人過度節制飲食，導致熱量攝取不足、營養不良，促使體內蛋白質分解，提高血中的尿素氮及鉀，反而增加腎臟負擔。

究竟洗腎病友該怎麼吃才對？生菜沙拉能吃嗎？

腎臟病友必須視腎功能退化的程度，階段性的調整飲食，到了腎臟病的最後一期洗腎階段時，飲食限制變多，到底全臺超過 8 萬名的洗腎患者該怎麼吃？

洗腎者的２大飲食原則

高蛋白質、足夠熱量

民眾常誤以為只要是腎臟病，飲食禁忌都相同，其實不完全正確。林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海解釋，腎臟病有五期，早期飲食限制不多，均衡、安全即可，但到了中晚期，非洗腎患者需要的是「低蛋白的飲食」，而進入洗腎階段後，患者因為透析時會流失氨基酸和蛋白質的量，此時反而要進行「高蛋白的飲食」，否則會營養不良。

衛生福利部桃園醫院營養科主任范純美進一步解釋，洗腎患者 60 歲以下，每天熱量換算為每 1 公斤體重 35 大卡，60 公斤以上患者，熱量為每天每公斤體重 30～35 大卡，蛋白質量為每公斤 1.2～1.5 公克，鈉每天 2000～3000 毫克，鉀也是每天 2000～3000 毫克或每公斤 40 毫克，磷則是每天 800～1200 毫克或每公斤體重小於 17 毫克。由於每個患者的狀況不同，她建議腎友一定要找營養師設計出屬於自己的蛋白質量與熱量，才能吃得更安心。

至於蛋白質的來源，新光醫院營養師夏子雯說，最好是 50～70％來自高生物價的動物性蛋白質，如雞、鴨、魚、肉類、雞蛋，其他才來自蔬菜和米飯等。

控制蛋白質以外，最重要的是注意「營養不良」的問題。顏宗海醫師說，長庚醫院毒物實驗室在 2010 年曾分析 959 位洗腎患者，發現比較胖的患者（身體質量指數 BMI≧25 者），其發炎指數較低、存活時間相對較長；反之，較瘦者（BMI＜18.5）發炎指數較高，存活時間較短，此研究結果也刊登於國際期刊。

來源：《大家健康》 2018 年 4 月

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