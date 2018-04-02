督洋生技董事長粘振雄》鐵牛精神打造按摩椅王國

採訪／楊育浩 文／葉語容 攝影／許文星

才十多年的時間，「tokuyo」成了按摩椅的國際品牌，現在已行銷世界 30 多國，創業者粘振雄有段獨特的創業資歷，他 53 歲從職場退休，賭上退休金，毅然創業。當時周遭 9 成的人都反對，但他覺得健康產業是趨勢，以吃苦當吃補的鐵牛精神度過創業前期的煎熬……

成功的創業者需要什麼樣的特質？年齡重要嗎？家境重要嗎？或許這些都有關聯，但絕不是主因，53 歲才創業的督洋生技董事長粘振雄，用自己的行動及例子證明，創業者不一定要出身富貴，也不一定要高學歷，卻要有「堅毅、不被打倒」的特質。

粘振雄從一個鎖螺絲的工人出身，奮鬥到現在，已是跨國企業的董事長。他白手起家、沒有富爸爸，靠著不斷嘗試、累積經驗的經營模式，把按摩設備這樣的小產業做到有品牌特色，還能行銷國際。他的兒子曾說過：「我父親在工作上，是做到 200 分的人！」因為他從小就懂得「要打拚、肯吃苦」。

退休再創業

為人生寫高峰

自小家貧，粘振雄身為家中唯二的「男性」，6 歲就跟著母親下田耕作，半工半讀一路完成學業。25 歲開始在東元電機服務，從裝配工一直做到資深經理，不論研發、工廠管理及市場行銷，他均有歷練，53 歲時向公司申請退休。

退休那年，朋友以為他要回家享清福，但他覺得自己還年輕，決定創業，把退休金及朋友合資的 1000 多萬元，投入按摩椅的代理。他當時代理的是日系廠商三洋電機的「SANYO」品牌，於是成立了「督洋生技」。其中「督」字，指的是粘振雄虔心侍奉的基督，而「洋」意謂著他對三洋啟蒙的感恩。

雖然說 SANYO 是知名品牌，但當時按摩椅這一塊市場，一直沒有起色。而他原本家電圈的同業朋友，據說就是因為懂這行業，所以不投資。他們認為股市的萬點高峰剛過，熱賣潮不可能再現了，所以出錢合資的都是業外的朋友。粘振雄說，他身邊的人 9 成都反對他投入按摩椅市場。

不賣熱潮，那賣什麼呢？粘振雄說：「健康是一個長期向上走的產業，熱潮過了，依然是朝陽產業，事在人為！」所以，即使連太太都反對，他還是毅然投入。就這樣，在 SANYO 的知名度光環下，加上本身在通路上的努力，銷售成績穩步成長；原來，他不想靠熱潮賺一波，他想的是「長遠經營」。

危機成轉機

經營要懂未雨綢繆

代理約 8 年後，2010 年三洋卻突然告知，因為企業併購的關係，即將收回按摩椅的產品線，合作多年的關係將結束。這突如其來的消息，讓粘振雄與員工繃緊了神經，在時間的壓力下研擬未來的出路；很快地，在 2～3 個月後就開始進行大規模的改造，計畫推出自有品牌「tokuyo」。

tokuyo 就是日文「督洋」的發音，這品牌是在代理三洋產品的後期，就已在經營的一個產品線。其實身為代理商，多少會擔心未來有一天如果沒有三洋可依靠，是否有自己的競爭力，所以當這一天真的來臨時，他慶幸公司曾有未雨綢繆的準備。

然而，推出自有品牌著實需要一番準備，這方面本來就是台商較缺乏經驗的部分。另一方面，光是打造六個英文字當作品牌名稱就要花上 200 萬，再加上全台 30 個據點的改造又要花費不少人力物力。不論成本結構、經營邏輯，都與以前不同了。在經過一番調整後，督洋生技換了新面貌，開始以「真面目」示人。這一步雖小，卻是督洋的一大步。

tokuyo 從日系出身，卻是道地的台灣人血統，就這樣，此品牌至今已經有 7～8 年，粘振雄現在想的已不是台灣市場，而是國際市場。

做出按摩椅的實用與精品感

讓民眾選購為家庭基本配備

目前督洋生技的目標在全力拓展海外市場，粘振雄說，希望有一天「tokuyo」這品牌可以在全球站穩一席之地，這是他對督洋的夢想。在海外，他尋找當地的夥伴來合資經營，並設定 8～10 年在當地上市櫃的夢想；有些夥伴在第一年就賺到錢，覺得很有信心。粘振雄用這種方式來鼓勵夥伴、拓展普及率，不過，目前在台灣，督洋生技還沒有上市櫃的計畫，仍然保持低調。

在粘振雄低調的言語中，真的很難理解督洋生技的成功之道；但是如果觀察公司的運作方式，就能理解粘振雄一直在找出「更好的方法」來增加附加價值。督洋很重視「目標管理」，連送貨的卡車司機，也被要求記錄送貨數量、時間，以「優化」找出更有效率的工作方式。這點在粘振雄當組裝工人時就是這樣，他當時建議上級把一台機器的 50 個螺絲，從多種型號改成 2 種型號，以增加組裝速度；他對工作就是這樣投入，並不斷動腦改善效率。至於每年公司設定的營運目標，在目標管理下也幾乎都能達成。

在產品層面上，未來粘振雄期望在每個家庭裡，按摩椅能成為「基本配備」，希望有一天能像廚房設備一樣「內建」為裝潢的一部分，因此，近年 tokuyo 的按摩椅也越來越強調設計感。另外，他還希望有一天能將按摩椅的保固期，從現在的 1 或 2 年，延長到 10 年；目前按摩椅的實際使用年限約是 5～7 年，若想要達到 10 年保固，還有一段路要努力，這是他下一個「做出精品」的夢想。

洗冷水澡加上規律運動

練出身體的抵抗力

年輕時粘振雄因長年埋首工作，養育二子的重擔由妻子一肩扛起，他的太太還因此出現憂鬱症傾向。後來夫妻倆一起藉著宗教走出陰霾，至今信仰仍是他們很重要的精神支柱。

督洋在林口的總部，在大門入口處的地板、櫃檯的設計中，都使用了十字架的符號。太太形容粘振雄是一個不擅長表達情緒的人，情緒都悶著不說；這樣的個性如果沒有精神上的寄託，又面臨長時間的工作，任誰都難以承受。

不過，粘振雄倒是非常鼓勵大家運動，他自己每天早上 5 點多就出門快走，每年也跑 2 或 3 次的馬拉松；且每年至少 1 次以公司的名義舉辦或參加大型的馬拉松賽事，還在公司設立籃球場，希望員工工作之餘也不忘運動。

粘振雄還有一項過人的「絕技」，這或許是他體質強健、冬天還常穿短袖的原因，那就是他從當兵退伍之後，一直保持著「洗冷水澡」的習慣。他認為，長期洗冷水澡加上規律運動，能夠練出身體的抵抗力；也建議體質不好的人，可以從夏天開始練習，慢慢地適應到冬天，就不怕冷了。

雖然 tokuyo 最主要的產品是按摩設備，但粘振雄最常掛在嘴邊的卻是運動，他在意的其實是「健康」。他說，希望不只是員工，連員工的家人都要健健康康；這個「大家健康」的期待，現在回首起來，其實就是他當初力排眾議，毅然投入這一行的初衷。

來源：《大家健康》 2018 年 4 月

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