益生菌能減少過敏？４步驟教你吃對好菌

諮詢／陳明汝（台灣乳酸菌協會理事長）

廖偉呈（微笑藥師藥局藥師）

鄭欣宜（前台灣癌症基金會營養師）

採訪整理／葉語容

益生菌不只能整腸，還能改善過敏、免疫力低下？

甚至有情緒困擾的人補充益生菌，還能刺激大腦分泌快樂荷爾蒙？

到底該如何選購適合自己的益生菌產品？

又該如何知道這個產品有沒有效？

本文分析 10 大常見的益生菌，透過 4 個步驟教你選對益生菌！

市售益生菌產品琳瑯滿目，從保健食品到飲料，都宣稱含有益生菌，對人體有益，但也有很多人吃了沒感覺，好像只是「吃心安」。究竟，該如何找出有效的產品？又該怎麼選出自己需要的呢？看看專家怎麼挑。

Step１

了解補充益生菌的５個好處

並釐清服用目的

如果只是聽說益生菌可以調整腸胃功能，就買了標榜含有「益生菌」的產品，這樣吃多半無害，但不一定會有效。微笑藥師藥局的廖偉呈藥師把益生菌的功效分成五類，民眾可先檢視自己想要改善的是什麼：

胃腸功能改善：適合長期便祕者、常放臭屁者、常腹瀉者、水土不服者。 輔助調整過敏體質：適合常鼻過敏、皮膚過敏或氣喘者。 免疫調節功能：適合常感冒或感冒總是拖很久、不容易好的人。 改善情緒問題：適合有腸躁症，常感到情緒憂鬱、躁鬱的人。 輔助改善女性私密處感染。

乍看上述功效，很多人會覺得很驚訝，益生菌有這麼多功能嗎？連情緒問題都能改善？台灣乳酸菌協會理事長陳明汝解釋，主要是「腦腸軸線（Brain-Gut Axis）原理」，簡單地說，「當益生菌改變腸道菌相，會產生特定小分子代謝物，像『短鏈脂肪酸』；其經由血液到達腦部，可刺激『多巴胺』分泌；也可能刺激了腸道的荷爾蒙分泌，再經由血液傳達到腦部，最後對大腦產生了正面的影響。」

來源：《大家健康》 2018 年 4 月

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