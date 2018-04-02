資金逃離美股 美銀美林感慨日股是「最後的QE市場」

摘要：上周流入日本股市的資金，達到五年新高的 58 億美元。無論是季節性的利多，還是匯率升值給日元資產帶來的避險功能，日股受歡迎的最重要原因，都還是投資者急於逃離高波動的美股。

日本被稱美銀美林作「最後的 QE 市場」。

在全球各國的貨幣政策都開始逐漸轉向，市場流動性減少是大勢所趨之時，這個國家的股市仍然有源源不斷的活水，甚至更快更有力地湧進來。

鑒於日本央行可能是唯一一個沒有明確對退出寬鬆表態的中央銀行，日本股市近期的資金流入仍然呈現出了較為明顯的增長。EPER Global 的數據顯示，上周流入日本股市的資金達到五年新高的 58 億美元，規模幾乎是安倍經濟學誕生以來的最大。

美銀美林的統計顯示，就在再上一周，截至 3 月 23 日的一周內，美股基金共流出 199 億美元資金，ETF 流出達到 186 億美元，為史上第二高。截至 3 月 16 日當周的 433 億美元流入，一周後就幾乎撤走了一半。

美股遭受自己出逃的壓力，日股基金則在不斷吸納資金。上周，在主流的發達和新興市場中，甚至只有日本股市獲得了凈資金流入。

不過大額的資金流入還有季節性因素。3 月底適逢日本 2017 財年最後一周，企業可能趕在 3 月 31 日財年結束前，將海外投資的收益匯回。

日股基金大部分以日元計價，近期日元的強勢，也讓市場波動下的日元資產更有吸引力。第一季，美元 / 日元從 113 水平跌至 106 附近。

但 EPER Global 強調，無論是短時的利潤匯回，還是匯率給日元資產帶來的利多，投資者逃離高波動的美股仍是日股受歡迎的重要原因。「正如短債是一個避風港，如果你是日本人，日元也是好去處。」

『新聞來源／華爾街見聞』